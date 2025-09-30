24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, 33 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट; जान लें मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी

24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम | Image Source - Pinterest
UP weather rain alert moradabad: मौसम विभाग ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए धान की खेती को लाभ पहुंचाने वाला है।
पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर सहित 33 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि, चार अक्टूबर से मौसम फिर से साफ और धूप वाली स्थिति में लौट जाएगा। फिलहाल छिटपुट बरसात से धान की खेती को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिणी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन मंगलवार से मुरादाबाद मंडल सहित 33 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और पूर्वांचल के जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यूपी के बाकी हिस्सों से भी मानसून की वापसी होने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब क्षेत्र की तीव्रता में सोमवार को बढ़ोतरी हुई। इसका असर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में दिखेगा। खासकर बुंदेलखंड, लखनऊ और अवध के कुछ हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत लेकर आएगी।
