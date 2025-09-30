24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, 33 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट; जान लें मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी

पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर सहित 33 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि, चार अक्टूबर से मौसम फिर से साफ और धूप वाली स्थिति में लौट जाएगा। फिलहाल छिटपुट बरसात से धान की खेती को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।