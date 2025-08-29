Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Weather: उमस भरी गर्मी से हाहाकार, उरई में पारा 37℃ पार, अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से लौटेगा मानसून

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। उरई में पारा 37℃ पार कर गया, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में मानसून की वापसी के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 29, 2025

up weather today monsoon rain relief urrai temperature forecast
UP Weather: उमस भरी गर्मी से हाहाकार | AI Generated Image

UP weather today monsoon rain relief: उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून थमा हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल नज़र आ रहे हैं। गुरुवार को उरई में तापमान 37.2℃ दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक रहा। कानपुर ग्रामीण में भी पारा 36.2℃ पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और झमाझम बारिश के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी।

अगले 24 घंटों में मौसम का बदलेगा रुख

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, 29 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जबकि अन्य जिलों में तेज धूप निकलेगी जिससे उमस का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के भीतर काले बादल प्रदेश भर में छाने लगेंगे और बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक, रजिस्टर में हाजिरी, डिप्टी सीएमओ ने लिया एक्शन
मुरादाबाद
moradabad malaria inspector fake attendance salary cut

पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं, 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में भी तेज बौछारें पड़ सकती हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

किन जिलों में होगी हल्की बारिश?

भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार को बिजनौर, शामली, बागपत, मेरठ, अमरोहा, संभल, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और अलीगढ़ में धूप और बादल की आंख-मिचौली देखने को मिलेगी। इन इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन यहां अधिकतम तापमान 34℃ के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के भीतर यहां पारे में गिरावट आ सकती है। वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में भी अधिकतम तापमान 35℃ तक रह सकता है। हालांकि दोपहर में चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को गर्मी से परेशानी होगी।

पूर्वांचल में सूरज दिखाएगा तेवर

पूर्वी यूपी के जिलों की बात करें तो वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में शुक्रवार को सुबह से ही धूप खिली रहेगी। इन इलाकों में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।

30 अगस्त से बदल जाएगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त से पश्चिमी यूपी में और 1 सितंबर से पूर्वी यूपी में बारिश की रफ्तार बढ़ जाएगी। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बुलंदशहर में 31 मिमी, फतेहगढ़ में 8 मिमी, बस्ती में 6.4 मिमी और बरेली में 0.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: उमस भरी गर्मी से हाहाकार, उरई में पारा 37℃ पार, अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से लौटेगा मानसून

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.