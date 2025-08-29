UP Weather: उमस भरी गर्मी से हाहाकार, उरई में पारा 37℃ पार, अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से लौटेगा मानसून

UP weather today monsoon rain relief: उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून थमा हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल नज़र आ रहे हैं। गुरुवार को उरई में तापमान 37.2℃ दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक रहा। कानपुर ग्रामीण में भी पारा 36.2℃ पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और झमाझम बारिश के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी।