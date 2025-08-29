UP Weather: उमस भरी गर्मी से हाहाकार, उरई में पारा 37℃ पार, अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से लौटेगा मानसून

UP weather today monsoon rain relief: उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून थमा हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल नज़र आ रहे हैं। गुरुवार को उरई में तापमान 37.2℃ दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक रहा। कानपुर ग्रामीण में भी पारा 36.2℃ पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और झमाझम बारिश के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, 29 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जबकि अन्य जिलों में तेज धूप निकलेगी जिससे उमस का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के भीतर काले बादल प्रदेश भर में छाने लगेंगे और बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है।
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं, 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में भी तेज बौछारें पड़ सकती हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार को बिजनौर, शामली, बागपत, मेरठ, अमरोहा, संभल, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और अलीगढ़ में धूप और बादल की आंख-मिचौली देखने को मिलेगी। इन इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन यहां अधिकतम तापमान 34℃ के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के भीतर यहां पारे में गिरावट आ सकती है। वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में भी अधिकतम तापमान 35℃ तक रह सकता है। हालांकि दोपहर में चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को गर्मी से परेशानी होगी।
पूर्वी यूपी के जिलों की बात करें तो वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में शुक्रवार को सुबह से ही धूप खिली रहेगी। इन इलाकों में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त से पश्चिमी यूपी में और 1 सितंबर से पूर्वी यूपी में बारिश की रफ्तार बढ़ जाएगी। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बुलंदशहर में 31 मिमी, फतेहगढ़ में 8 मिमी, बस्ती में 6.4 मिमी और बरेली में 0.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।