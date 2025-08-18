UP Weather Update: 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम होगा सक्रिय, भारी बारिश के लिए रहें तैयार! जानें लेटेस्ट अपडेट

UP weather update august 22 heavy rain alert: मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसी कारण 21 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मंगलवार को जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है उनमें - सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), हापुड़, बदायूं, संभल, रामपुर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, मेरठ, मथुरा, हाथरस, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में गरज के साथ छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं।
भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी पर यूपी के कई जिलों में बादल उमड़े, लेकिन झमाझम वर्षा नहीं हुई। कुछ जिलों जैसे शामली में तेज बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में धूप निकलने से उमस ने लोगों को परेशान किया। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और मथुरा जैसे जिलों में लोग उमस से बेहाल रहे।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून और जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन अगस्त में अब तक 16% कम वर्षा दर्ज की गई है। आगरा में 1 जून से 15 अगस्त तक सामान्य से 39% अधिक बारिश हुई है, लेकिन अगस्त महीने में बादल उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसे।
इस साल 22 जून को मानसून ने यूपी में दस्तक दी थी। जून में सामान्य से 168% अधिक और जुलाई में 130% अधिक वर्षा हुई थी। लेकिन अगस्त में बादलों की बेरुखी ने स्थिति बदल दी। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के शेष दिनों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञानी मो. दानिश का कहना है कि अगले 3-4 दिन सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन 22 से 24 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आकाशीय बिजली और गरज-चमक की संभावना भी बनी रहेगी।