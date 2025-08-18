UP Weather Update: 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम होगा सक्रिय, भारी बारिश के लिए रहें तैयार! जानें लेटेस्ट अपडेट

भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी पर यूपी के कई जिलों में बादल उमड़े, लेकिन झमाझम वर्षा नहीं हुई। कुछ जिलों जैसे शामली में तेज बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में धूप निकलने से उमस ने लोगों को परेशान किया। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और मथुरा जैसे जिलों में लोग उमस से बेहाल रहे।