Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Weather Update: 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम होगा सक्रिय, भारी बारिश के लिए रहें तैयार! जानें लेटेस्ट अपडेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त तक हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी, लेकिन 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 18, 2025

up weather update august 22 heavy rain alert uttar pradesh districts
UP Weather Update: 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम होगा सक्रिय | Image Source - Social Media

UP weather update august 22 heavy rain alert: मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसी कारण 21 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

22 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार
रामपुर
married woman trapped blackmail rahul identity wasim arrested UP

मंगलवार को इन जिलों में अलर्ट जारी

मंगलवार को जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है उनमें - सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), हापुड़, बदायूं, संभल, रामपुर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

इन जिलों में बौछारें

आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, मेरठ, मथुरा, हाथरस, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में गरज के साथ छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं।

जन्माष्टमी पर बादलों ने किया इंतजार

भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी पर यूपी के कई जिलों में बादल उमड़े, लेकिन झमाझम वर्षा नहीं हुई। कुछ जिलों जैसे शामली में तेज बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में धूप निकलने से उमस ने लोगों को परेशान किया। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और मथुरा जैसे जिलों में लोग उमस से बेहाल रहे।

अगस्त में 16% कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून और जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन अगस्त में अब तक 16% कम वर्षा दर्ज की गई है। आगरा में 1 जून से 15 अगस्त तक सामान्य से 39% अधिक बारिश हुई है, लेकिन अगस्त महीने में बादल उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसे।

जून-जुलाई में खूब बरसा मानसून

इस साल 22 जून को मानसून ने यूपी में दस्तक दी थी। जून में सामान्य से 168% अधिक और जुलाई में 130% अधिक वर्षा हुई थी। लेकिन अगस्त में बादलों की बेरुखी ने स्थिति बदल दी। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के शेष दिनों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।

22 से 24 अगस्त तक रहेगा असर

मौसम विज्ञानी मो. दानिश का कहना है कि अगले 3-4 दिन सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन 22 से 24 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आकाशीय बिजली और गरज-चमक की संभावना भी बनी रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 10:02 pm

Published on:

18 Aug 2025 10:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather Update: 22 अगस्त से नया वेदर सिस्टम होगा सक्रिय, भारी बारिश के लिए रहें तैयार! जानें लेटेस्ट अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.