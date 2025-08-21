UP Weather Update: यूपी में फिर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP weather update heavy rainfall alert august 2025: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर और उन्नाव में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की संभावना है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, औरैया और कन्नौज सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है।
पूर्वांचल व बुंदेलखंड के जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, कासगंज, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और बदायूं सहित 30 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 26 अगस्त तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। खासकर 22 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश का अनुमान है।
IMD का कहना है कि 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी और 27 अगस्त से मौसम सामान्य होने लगेगा। मौसम विभाग ने बताया कि भारी बारिश और बादल छाए रहने के कारण अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में बिजली गिरने और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को खेतों और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
इस बार मानसून ने यूपी में सामान्य प्रदर्शन किया है। 1 जून से 20 अगस्त तक 520.1 मिमी बारिश का अनुमान था, जबकि 521.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो कि लगभग सामान्य है।