मुरादाबाद

UP Weather Update: यूपी में फिर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP Weather Update Heavy Rainfall: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने 22 से 26 अगस्त तक 50 से अधिक जिलों में भारी से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 21, 2025

up weather update heavy rainfall alert 22 to 26 august 2025
UP Weather Update: यूपी में फिर बरसेगा मानसून | Image Source - Unsplash

UP weather update heavy rainfall alert august 2025: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं।

इन जिलों में होगी भारी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर और उन्नाव में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की संभावना है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मध्यम से तेज बारिश का अनुमान

जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, औरैया और कन्नौज सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं

पूर्वांचल व बुंदेलखंड के जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, कासगंज, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और बदायूं सहित 30 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

25 अगस्त से झमाझम का दौर होगा तेज

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 26 अगस्त तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। खासकर 22 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश का अनुमान है।

26-27 अगस्त को मिलेगी राहत

IMD का कहना है कि 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी और 27 अगस्त से मौसम सामान्य होने लगेगा। मौसम विभाग ने बताया कि भारी बारिश और बादल छाए रहने के कारण अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

बिजली गिरने और गरज-चमक का अलर्ट

चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में बिजली गिरने और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को खेतों और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

सामान्य से बेहतर मानसून

इस बार मानसून ने यूपी में सामान्य प्रदर्शन किया है। 1 जून से 20 अगस्त तक 520.1 मिमी बारिश का अनुमान था, जबकि 521.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो कि लगभग सामान्य है।

Published on:

21 Aug 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather Update: यूपी में फिर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

