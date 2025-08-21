UP Weather Update: यूपी में फिर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP weather update heavy rainfall alert august 2025: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं।