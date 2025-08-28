Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

IMD Rain Alert: यूपी में 30 अगस्त से फिर होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया झमाझम वर्षा का अलर्ट

IMD Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिलहाल ब्रेक पर है, लेकिन 30 अगस्त से बारिश की जोरदार वापसी होगी। IMD ने मुरादाबाद समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 28, 2025

up weather update monsoon rain forecast august 30 imd alert
IMD Rain Alert: यूपी में 30 अगस्त से फिर होगी मूसलाधार बारिश | AI Generated Image

Rain forecast august 30 imd alert: उत्तर प्रदेश के लोग अभी कुछ और दिनों तक झमाझम बारिश का इंतजार करेंगे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने जानकारी दी है कि मॉनसून फिलहाल "ब्रेक मोड" में है और 30 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, 30 अगस्त से मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल जाएगा और एक बार फिर पूरे प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिलेगी।

क्यों थम गई है बारिश?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मानसूनी तंत्र सक्रिय नहीं है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से गुजर रहा कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बना नया लो-प्रेशर सिस्टम अभी ओडिशा के तट से काफी दूर है। इन दोनों कारणों से यूपी में मानसून फिलहाल शांत हो गया है। नतीजतन, उत्तराखंड से सटे सीमावर्ती जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में केवल हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की जा रही है।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में 165 दुकानें तोड़ी! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा खत, 900 परिवारों की रोज़ी रोटी पर संकट
रामपुर
rampur 165 shops demolished congress appeal cm yogi up

30 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 अगस्त से हवाओं की गति और दिशा में बदलाव आएगा। इससे न केवल बारिश की तीव्रता बढ़ेगी बल्कि उसका फैलाव भी पूरे प्रदेश में होगा। इस अवधि में मुरादाबाद मंडल समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लगातार उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलेगी।

किसानों के लिए खुशखबरी

कृषि कार्य कर रहे किसानों के लिए यह अपडेट बेहद राहत देने वाला है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान 30 अगस्त के बाद खेतों में नमी मिलने से खेती में तेजी ला पाएंगे। धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है।

बता दें कि यूपी के लोग जहां अभी बूंदाबांदी से ही संतोष कर रहे हैं, वहीं 30 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश की वापसी होगी। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मॉनसून अब और ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में लोग राहतभरी फुहारों और ठंडी हवाओं का आनंद ले पाएंगे।

