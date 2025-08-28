IMD Rain Alert: यूपी में 30 अगस्त से फिर होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया झमाझम वर्षा का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मानसूनी तंत्र सक्रिय नहीं है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से गुजर रहा कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बना नया लो-प्रेशर सिस्टम अभी ओडिशा के तट से काफी दूर है। इन दोनों कारणों से यूपी में मानसून फिलहाल शांत हो गया है। नतीजतन, उत्तराखंड से सटे सीमावर्ती जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में केवल हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की जा रही है।