IMD Rain Alert: यूपी में 30 अगस्त से फिर होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया झमाझम वर्षा का अलर्ट

Rain forecast august 30 imd alert: उत्तर प्रदेश के लोग अभी कुछ और दिनों तक झमाझम बारिश का इंतजार करेंगे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने जानकारी दी है कि मॉनसून फिलहाल "ब्रेक मोड" में है और 30 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, 30 अगस्त से मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल जाएगा और एक बार फिर पूरे प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिलेगी।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मानसूनी तंत्र सक्रिय नहीं है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से गुजर रहा कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बना नया लो-प्रेशर सिस्टम अभी ओडिशा के तट से काफी दूर है। इन दोनों कारणों से यूपी में मानसून फिलहाल शांत हो गया है। नतीजतन, उत्तराखंड से सटे सीमावर्ती जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में केवल हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की जा रही है।
भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 अगस्त से हवाओं की गति और दिशा में बदलाव आएगा। इससे न केवल बारिश की तीव्रता बढ़ेगी बल्कि उसका फैलाव भी पूरे प्रदेश में होगा। इस अवधि में मुरादाबाद मंडल समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लगातार उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलेगी।
कृषि कार्य कर रहे किसानों के लिए यह अपडेट बेहद राहत देने वाला है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान 30 अगस्त के बाद खेतों में नमी मिलने से खेती में तेजी ला पाएंगे। धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है।
बता दें कि यूपी के लोग जहां अभी बूंदाबांदी से ही संतोष कर रहे हैं, वहीं 30 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश की वापसी होगी। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मॉनसून अब और ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में लोग राहतभरी फुहारों और ठंडी हवाओं का आनंद ले पाएंगे।