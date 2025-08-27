Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Weather Update: झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार, 30 अगस्त से बदलेंगे हालात, इन जिलों में होगी तेज बारिश

UP Weather Update: यूपी में एक बार फिर मानसून की दस्तक होने जा रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त से झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अगले तीन दिनों तक कुछ जिलों में छिटपुट वर्षा होगी, जबकि 30 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 27, 2025

up weather update monsoon rain forecast uttar pradesh
UP Weather Update: झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार| Image Source - Social Media 'X'

UP weather update monsoon rain forecast uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 30 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले तीन दिनों तक उत्तराखंड से सटे जिलों सहित कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा होगी।

पश्चिमी यूपी के जिलों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाज़ियाबाद और बागपत में मेघगर्जन, बिजली गिरने के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अलीगढ़, बदायूं, संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मानसून द्रोणी और निम्न दबाव का असर

मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश के दक्षिणी भाग से गुजर रहा निम्नदाब क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है और उससे संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान की तरफ खिसक गया है। इसके अलावा, ओडिशा तट से दूर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने एक अन्य निम्नदबाव क्षेत्र का प्रभाव मानसून द्रोणी पर पड़ेगा, जिसके चलते 30 अगस्त से मौसम सक्रिय हो सकता है।

आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश, फिर होगी जोरदार बरसात

वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक केवल छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पहाड़ों की ओर उठ रही हवाओं के कारण 30 अगस्त के बाद से प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। मुरादाबाद समेत कई बड़े जिलों में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है।

मानसून द्रोणी क्या है?

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि मानसून द्रोणी वास्तव में एक कम दबाव वाली लंबी पट्टी होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून प्रणाली को नियंत्रित करती है। जब यह द्रोणी उत्तर की ओर खिसकती है, तो गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है और तराई क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है।

Published on:

27 Aug 2025 08:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather Update: झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार, 30 अगस्त से बदलेंगे हालात, इन जिलों में होगी तेज बारिश

