UP Weather Update: झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार, 30 अगस्त से बदलेंगे हालात, इन जिलों में होगी तेज बारिश

मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश के दक्षिणी भाग से गुजर रहा निम्नदाब क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है और उससे संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान की तरफ खिसक गया है। इसके अलावा, ओडिशा तट से दूर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने एक अन्य निम्नदबाव क्षेत्र का प्रभाव मानसून द्रोणी पर पड़ेगा, जिसके चलते 30 अगस्त से मौसम सक्रिय हो सकता है।