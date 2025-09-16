यूपी का मौसम मचाएगा तांडव! 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर को होगी मूसलधार बारिश, कई जिलों में चेतावनी जारी

UP rain on 16, 17, 18, 19 and 20 September: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उमस भरी गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है कि आने वाले पांच दिनों तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है।