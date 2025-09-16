Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

यूपी का मौसम मचाएगा तांडव! 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर को होगी मूसलधार बारिश, कई जिलों में चेतावनी जारी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने 16 से 20 सितंबर तक पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 16, 2025

यूपी का मौसम मचाएगा तांडव! पत्रिका फाइल फोटो।

UP rain on 16, 17, 18, 19 and 20 September: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उमस भरी गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है कि आने वाले पांच दिनों तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के 22 जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। यहां कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

कहां होगी हल्की से मध्यम बारिश

सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में भी बिजली गिरने का खतरा रहेगा। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में छिटपुट बारिश हो सकती है।

राजधानी लखनऊ का मौसम

लखनऊ समेत उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर में भी एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। यहां भी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। हालांकि, कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 और 17 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, 18, 19 और 20 सितंबर तक पश्चिमी यूपी के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश जारी रहेगी।

तापमान में आएगी गिरावट

भारी बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह बारिश लोगों को राहत तो देगी, लेकिन बिजली गिरने से बचाव के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

Updated on:

16 Sept 2025 06:42 am

Published on:

16 Sept 2025 06:41 am

