दिल्ली में UPSC छात्र की निर्मम हत्या! किताबों से चिता सजाई, शराब-घी डालकर जलाई लाश; मुरादाबाद की गर्लफ्रेंड निकली मास्टरमाइंड की साथी

अमृता ने कई क्राइम वेब सीरीज देखीं और उसी अंदाज में हत्या की योजना बनाई। 5 अक्टूबर की रात उसने और सुमित ने मिलकर रामकेश का गला घोंटा। शव को बेड पर लिटाकर किताबों से चिता बनाई, शराब और घी डाला और आग लगा दी। फिर गैस सिलेंडर का पाइप पास रख दिया ताकि हादसे का शक लगे। तीन दिन बाद अमृता मुरादाबाद पहुंची और मां से कहा, “मां, वो अच्छा लड़का था… एसी फट गया था, इसलिए आग लगी।”