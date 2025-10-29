Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में UPSC छात्र की निर्मम हत्या! किताबों से चिता सजाई, शराब-घी डालकर जलाई लाश; मुरादाबाद की गर्लफ्रेंड निकली मास्टरमाइंड की साथी

UPSC Student Murder News: दिल्ली में UPSC स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। मुरादाबाद की फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के साथ मिलकर उसकी हत्या की और किताबों से चिता सजाकर शराब-घी डालकर लाश को जला दिया।

4 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 29, 2025

upsc student murder amrita chauhan sumit kashyap delhi crime news

दिल्ली में UPSC छात्र की निर्मम हत्या! Image Source - 'X' @IANS

UPSC Student Murder News Hindi: दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। मुरादाबाद की अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। रामकेश की हत्या के बाद आरोपी जोड़े ने उसके शव को किताबों से बनी चिता पर रखकर शराब और घी डालकर जला दिया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अमृता ने क्राइम वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया था। 5 अक्टूबर की रात गला घोंटने के बाद शव जलाकर हादसे जैसा सीन रचा गया।

सालों पुराना अफेयर

अमृता और सुमित की प्रेम कहानी करीब छह साल पुरानी है। अमृता महज 17 साल की उम्र में एक शादीशुदा गैस डिलीवरी बॉय के प्यार में पड़ गई थी। पिता के मुताबिक, बेटी की सहेली के बॉयफ्रेंड ने दोनों की मुलाकात कराई थी। धीरे-धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अमृता ने अपने पेरेंट्स से बगावत कर दी। 2023 में परिवार ने अखबार में इश्तहार तक छपवाया- “हमारा अपनी बेटी से कोई नाता नहीं है।”

फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई के बहाने बनाई लव लाइफ की स्टोरी

पिता राजवीर सिंह चौहान बताते हैं कि अमृता ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (TMU) में BSc फोरेंसिक साइंस में दाखिला लिया, लेकिन पूरे साल कॉलेज नहीं गई। वो बस से उतरकर सुमित के साथ चली जाती थी। बाद में पता चला कि उसने क्लासेज छोड़कर लिव-इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया था। जब परिवार ने टोका, तो उसने कहा कि आप मेरी फ्रीडम छीन रहे हैं।

112 पर कॉल करके पिता को फंसाया

अमृता का झुकाव इतना बढ़ गया कि एक रात जब पिता ने उसे फोन पर सुमित से बात करते पकड़ा, तो सुमित ने डायल 112 पर कॉल कर दी। पुलिस रात में ही घर पहुंच गई। पिता ने बताया कि जिस बेटी को बचपन से दुलार दिया, वही हमारे खिलाफ गवाही देने लगी। इस घटना के बाद घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और पिता ने बेटी से संपर्क तोड़ने का फैसला किया।

रेप केस से छेड़छाड़ तक झूठे आरोपों से बढ़ी दूरी

जब परिवार ने अमृता को समझाने की कोशिश की, तो उसने दावा किया कि सुमित ने उसके साथ जबरन रेप किया और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर पिता ने मझोला थाने में शिकायत की। हालांकि परिवार ने सोच-समझकर FIR में सिर्फ मारपीट और छेड़छाड़ की बात दर्ज करवाई। सुमित ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ले ली, लेकिन दोनों का रिश्ता वहीं खत्म नहीं हुआ।

नींद की गोलियां देकर घरवालों को बेहोश किया, कैश और गहने लेकर भागी

अमृता ने एक दिन अपने पेरेंट्स को नींद की गोलियां खिला दीं और घर से 20,000 रुपये कैश और गहने लेकर भाग गई। पिता बताते हैं कि उसके फोन में सुमित का मैसेज मिला था। घरवालों को सुलाकर कैश लेकर चली आओ।

अमृता बाद में काशीपुर में मौसी के घर गई और वहीं से सुमित को बुला लिया। इस दौरान उसने अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दी कि वे उसे मार रहे हैं।

अखबार में इश्तहार छपवाया

अमृता के पिता कहते हैं, “बेटी ने हमारे खिलाफ गवाही दी, पुलिस को गलत बयान दिए। हमने फिर बेदखली का इश्तहार छपवाकर उससे कानूनी नाता तोड़ दिया।” इसके बावजूद दो साल बाद जब अमृता घर लौटी, तो माता-पिता ने उसे फिर से अपना लिया। लेकिन उसने सुमित से रिश्ता खत्म नहीं किया।

दिल्ली में नई जिंदगी शुरू की, लेकिन पुराना रिश्ता बना रहा

अगस्त 2025 में अमृता डेटा एनालिसिस कोर्स के बहाने दिल्ली गई थी। वहीं उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई जो UPSC की तैयारी कर रहा था। दोनों लिव-इन में रहने लगे। मां कामिनी चौहान बताती हैं कि बेटी अब खुश थी, लेकिन सुमित ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही उसे रामकेश के बारे में पता चला, उसने मर्डर की साजिश रच डाली।

क्राइम वेब सीरीज से मिली हत्या की प्रेरणा, किताबों से सजाई चिता

अमृता ने कई क्राइम वेब सीरीज देखीं और उसी अंदाज में हत्या की योजना बनाई। 5 अक्टूबर की रात उसने और सुमित ने मिलकर रामकेश का गला घोंटा। शव को बेड पर लिटाकर किताबों से चिता बनाई, शराब और घी डाला और आग लगा दी। फिर गैस सिलेंडर का पाइप पास रख दिया ताकि हादसे का शक लगे। तीन दिन बाद अमृता मुरादाबाद पहुंची और मां से कहा, “मां, वो अच्छा लड़का था… एसी फट गया था, इसलिए आग लगी।”

मां बोलीं- बेटी दबाव में, असली मास्टरमाइंड सुमित

मां कामिनी कहती हैं कि अमृता पर सुमित का मानसिक दबाव था। वो उसे टॉर्चर करता था। मेरी बेटी रामकेश के साथ खुश थी, लेकिन सुमित ने उसे ब्लैकमेल कर मर्डर करवाया। हत्या के बाद अमृता हापुड़ में तहेरे भाई के घर गई, फिर दिल्ली और फिर मुरादाबाद लौट आई। पुलिस को भनक लगी तो दिल्ली से टीम मुरादाबाद पहुंची।

पिता ने बेटी को खुद जाकर पुलिस के हवाले किया

अमृता के पिता बताते हैं कि 17 अक्टूबर को जब दिल्ली पुलिस घर आई, तब तक वो भाग चुकी थी। अगले दिन मैं खुद दिल्ली जाकर बेटी को सरेंडर करवाया। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि सुमित और उसका दोस्त संदीप हत्या में शामिल थे।

10वीं फेल गैस डिलीवरी बॉय, पड़ोसी लड़की को भगाकर की थी शादी

सुमित कश्यप मुरादाबाद के बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती में रहता है। वह 10वीं पास है और पिता के गैस डिलीवरी के काम में हाथ बंटाता है। सुमित ने अपने ही पड़ोसी की बेटी को उसकी शादी से 3 दिन पहले भगाकर कोर्ट मैरिज की थी। उसका एक बेटा भी है। बावजूद इसके वह अमृता के साथ संबंध में बना रहा और अब हत्या के आरोप में जेल में है।

