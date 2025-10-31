Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…

Delhi Murder Case Update: दिल्ली के तिमारपुर में UPSC छात्र रामकेश मीणा की हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी अमृता चौहान ने क्राइम वेब सीरीज से प्रेरित होकर अपनी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई का इस्तेमाल साक्ष्य मिटाने में किया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 31, 2025

upsc student ramkesh meena delhi murder case amrita chauhan

दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! Image Source - 'X' @IANS

UPSC student ramkesh meena delhi murder case: दिल्ली के तिमारपुर स्थित गांधी विहार इलाके में यूपीएससी के छात्र रामकेश मीणा की हत्या के खुलासे के बाद पुलिस जांच ने हत्याकांड को लेकर कई हैरान करने वाले पहलुओं से पर्दा उठाया है। मुख्य आरोपी अमृता चौहान ने क्राइम वेब सीरीज देखकर न सिर्फ हत्या की योजना बनाई, बल्कि अपनी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई में सीखी तकनीकों का इस्तेमाल शव ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने में किया, ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके।

सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी अपराध का आधार

मुरादाबाद की रहने वाली अमृता चौहान ने हत्या की योजना बनाने के बाद ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सके। इसी बीच उसे याद आया सात साल पुराना फेसबुक मित्र सुमित कश्यप, जिसने उससे कभी घरेलू गैस एजेंसी होने का दावा कर बात बढ़ाई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अमृता जब भी दिल्ली से मुरादाबाद आती थी, वह सुमित से मिलती थी। हत्या से कुछ दिन पहले उसने सुमित को झूठी कहानी सुनाई कि दिल्ली में एक युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास उसके वीडियो हैं, उसी बहाने उसे दिल्ली बुला लिया गया।

हत्या को दुर्घटना दिखाने की प्लानिंग

क्राइम वेब सीरीज देखकर प्रभावित अमृता ने शव को ठिकाने लगाने की योजना तैयार की और नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव में रहने वाले सुमित को कॉल करके पूरी बात बताई। सुमित अपने पड़ोसी संदीप को लेकर दिल्ली पहुंचा और अमृता से मिला। इसके बाद तीनों रामकेश के पास पहुंचे और हत्या के बाद उसे दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी।

घी-रिफाइंड डालकर शव जलाने की कोशिश

हत्या के बाद अमृता और सुमित ने रसोई से घी और रिफाइंड तेल लाकर शव पर उड़ेल दिया। इसके बाद सुमित ने रसोई से सिलिंडर बाहर निकाला, पाइप हटाया और सिलिंडर को रामकेश के सिर के पास रख दिया। रेग्युलेटर बेहद धीमी गति से खोलकर गैस को फैलने दिया गया, ताकि मामला एक हादसे जैसा लगे।

पुलिस ने छापेमारी कर मुरादाबाद से किया गिरफ्तार

शक के आधार पर पुलिस ने अमृता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाई, जिसमें पता चला कि उसका फोन लगातार स्विच ऑफ था। इंस्पेक्टर पंकज तोमर की टीम ने उसकी तलाश में पीतलनगरी मुरादाबाद में घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे मारे। जानकारी मिली कि वह छतरपुर में छिपी है, लेकिन वहां से भाग निकली। अंततः 18 अक्टूबर को उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।

अमृता की गिरफ्तारी के बाद खुला पूरा मामला

अमृता से पूछताछ में पूरी साजिश सामने आई। पुलिस ने 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को पकड़ लिया। तीनों को दो-दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और फिर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

प्रेम संबंध से लेकर लिव-इन तक पहुंचे रिश्ते ने लिया खतरनाक मोड़

पुलिस जांच में सामने आया कि मई 2025 में रामकेश और अमृता की मुलाकात हुई थी जो जल्दी ही प्रेम संबंध में बदल गई। बाद में दोनों लिव-इन में रहने लगे। इस दौरान रामकेश ने कुछ अंतरंग वीडियो और फोटो अपने पास रिकॉर्ड कर लिए। जब अमृता को यह बात पता चली, उसने कई बार इन्हें डिलीट करने की मांग की, लेकिन हर बार रामकेश ने टाल दिया। पुलिस का कहना है कि इसी तनाव और क्राइम वेब सीरीज के प्रभाव ने अमृता को खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। हत्या के दिन वह रामकेश की शर्ट पहनकर घर से निकली थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर किया दुष्कर्म; जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने किया ये हैवानियत भरा काम

moradabad woman drugged cold drink rape blackmailing
मुरादाबाद

मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! बनेगा दो लेन का आरओबी और एफओबी, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण

moradabad lucknow rail line rob fob construction ramapur project news
मुरादाबाद

डेंगू-मलेरिया का कहर! सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही भीड़, प्लेटलेट्स के लिए भटक रहे संक्रमित मरीज

dengue malaria cases rise moradabad
मुरादाबाद

UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड; क्राइम सीरीज देखने के बाद अमृता ने रची हत्या की साजिश

upsc student murder case update ramkesh recorded private videos of girlfriend amrita
मुरादाबाद

दिल्ली के UPSC छात्र की डबल लाइफ ने ली जान? लैपटॉप से खुला अय्याशी का काला सच, लिव-इन पार्टनर ने रची थी साजिश

delhi upsc student ramkesh murder case laptop 15 girls videos live in partner amrita sumit
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.