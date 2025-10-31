दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…

पुलिस जांच में सामने आया कि मई 2025 में रामकेश और अमृता की मुलाकात हुई थी जो जल्दी ही प्रेम संबंध में बदल गई। बाद में दोनों लिव-इन में रहने लगे। इस दौरान रामकेश ने कुछ अंतरंग वीडियो और फोटो अपने पास रिकॉर्ड कर लिए। जब अमृता को यह बात पता चली, उसने कई बार इन्हें डिलीट करने की मांग की, लेकिन हर बार रामकेश ने टाल दिया। पुलिस का कहना है कि इसी तनाव और क्राइम वेब सीरीज के प्रभाव ने अमृता को खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। हत्या के दिन वह रामकेश की शर्ट पहनकर घर से निकली थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो।