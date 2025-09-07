UPSSSC PET Exam: मुरादाबाद में पहले दिन पुलिस की प्लानिंग रही सफल, दूसरे दिन और कड़ी चुनौती

UPSSSC PET Exam 2025 In Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में UPSSSC PET Exam 2025 के पहले दिन सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस की योजना लगभग पूरी तरह सफल रही। शहर में शनिवार को 37,333 परीक्षार्थी पहुंचे। रेलवे स्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। यातायात पुलिस की सक्रियता का नतीजा यह रहा कि पूरे शहर में जाम की स्थिति नहीं बनी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार शहर का भ्रमण करते रहे और व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे।
ट्रैफिक पुलिस की तत्परता से परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली। शनिवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद जब केंद्रों से अभ्यर्थी बाहर निकले तो स्टेशन रोड और प्रमुख सड़कों पर वाहन धीरे-धीरे रेंगते हुए चलते दिखे। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी और समय पर एक्शन के कारण लंबे समय तक ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति नहीं बनने दी गई।
परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। यहां तक कि प्लेटफॉर्म पर भी पुलिसकर्मी खुद व्यवस्था संभालते नजर आए। लगभग 800 पुलिसकर्मियों को इस ड्यूटी में लगाया गया। पुलिस ने एक-एक परीक्षार्थी को ट्रेन में बैठाने तक की जिम्मेदारी संभाली।
प्रशासन ने आवागमन की दिक्कतों को दूर करने के लिए चार स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। अधिकांश परीक्षार्थियों ने इन ट्रेनों का इस्तेमाल कर परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने की सुविधा प्राप्त की। रेलवे स्टेशन पर रस्सी से बैरिकेडिंग की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
परीक्षा के पहले दिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद व्यवस्था की कमान संभाली। एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और एसपी ट्रैफिक सुभाषचंद्र गंगवार लगातार भ्रमण करते रहे। उनके नेतृत्व में पुलिस टीमों ने शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखा।
पुलिस की पूर्व योजना पहले दिन तो कारगर साबित हुई, लेकिन रविवार को भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। अधिक परीक्षार्थियों के आने की संभावना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को पहले दिन की सफलता को दोहराने के लिए और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी।