UPSSSC PET Exam: मुरादाबाद में पहले दिन पुलिस की प्लानिंग रही सफल, दूसरे दिन और कड़ी चुनौती

UPSSSC PET Exam 2025 In Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में UPSSSC PET Exam 2025 के पहले दिन सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस की योजना लगभग पूरी तरह सफल रही। शहर में शनिवार को 37,333 परीक्षार्थी पहुंचे। रेलवे स्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। यातायात पुलिस की सक्रियता का नतीजा यह रहा कि पूरे शहर में जाम की स्थिति नहीं बनी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार शहर का भ्रमण करते रहे और व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे।