फिर करवट ले रहा मौसम! यूपी में 10-11-12-13 सितंबर को बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

UP Weather Forecast September: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं, लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद मंडल में हल्की-फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।