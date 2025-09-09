फिर करवट ले रहा मौसम! यूपी में 10-11-12-13 सितंबर को बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

UP Weather Forecast September: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं, लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद मंडल में हल्की-फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पूर्वी यूपी के गाजीपुर, बलिया और वाराणसी जिलों में 11 सितंबर को मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा रहेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अपने खेतों में अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है।
12 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में बादलों का दबदबा रहेगा। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और संभल जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ और कानपुर में भी बौछारें पड़ने के संकेत हैं। IMD ने लोगों से सड़क पार करते समय सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की अपील की है।
13 सितंबर को मौसम के मिज़ाज में फिर से बदलाव आएगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश होने की संभावना है। मुरादाबाद मंडल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश के चलते खेतों में नमी बनी रहेगी। दिन का तापमान लगभग 32 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
मुरादाबाद मंडल में 10 से 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हल्की रहेगी, लेकिन किसानों को फसलों की सुरक्षा और खेतों में जल निकासी का ध्यान रखना जरूरी है। मौसम विभाग ने लोगों से छतों और खेतों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है।
चार दिन लगातार बारिश के चलते किसानों को अपने खेतों में फसलों की देखभाल करनी होगी। वहीं शहरवासियों को जलभराव, सड़क बाधा और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। IMD ने बताया कि बारिश के चलते तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और उमस कम महसूस होगी।