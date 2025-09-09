Patrika LogoSwitch to English

फिर करवट ले रहा मौसम! यूपी में 10-11-12-13 सितंबर को बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

IMD forecast September 10 to 13: IMD के अनुसार यूपी के अधिकांश जिलों में 10 से 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें संभव हैं। इस बीच लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 09, 2025

यूपी में 10-11-12-13 सितंबर को बरसेंगे बादल | AI Generated Image

UP Weather Forecast September: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं, लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद मंडल में हल्की-फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

11 सितंबर: पूर्वी यूपी में बारिश जारी

पूर्वी यूपी के गाजीपुर, बलिया और वाराणसी जिलों में 11 सितंबर को मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा रहेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अपने खेतों में अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है।

12 सितंबर: पूरे प्रदेश में बौछारों का अलर्ट

12 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में बादलों का दबदबा रहेगा। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और संभल जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ और कानपुर में भी बौछारें पड़ने के संकेत हैं। IMD ने लोगों से सड़क पार करते समय सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की अपील की है।

13 सितंबर: सप्ताह का समापन बारिश के साथ

13 सितंबर को मौसम के मिज़ाज में फिर से बदलाव आएगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश होने की संभावना है। मुरादाबाद मंडल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश के चलते खेतों में नमी बनी रहेगी। दिन का तापमान लगभग 32 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

मुरादाबाद मंडल में बारिश की स्थिति

मुरादाबाद मंडल में 10 से 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हल्की रहेगी, लेकिन किसानों को फसलों की सुरक्षा और खेतों में जल निकासी का ध्यान रखना जरूरी है। मौसम विभाग ने लोगों से छतों और खेतों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है।

किसानों और शहरवासियों के लिए सलाह

चार दिन लगातार बारिश के चलते किसानों को अपने खेतों में फसलों की देखभाल करनी होगी। वहीं शहरवासियों को जलभराव, सड़क बाधा और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। IMD ने बताया कि बारिश के चलते तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और उमस कम महसूस होगी।

Published on:

09 Sept 2025 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / फिर करवट ले रहा मौसम! यूपी में 10-11-12-13 सितंबर को बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

