UP Rains: 18 अगस्त को यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले 4 दिन के मौसम का हाल

Rains alert in uttar pradesh districts:उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रभाव एक बार फिर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के चुनिंदा इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को मौसम की करवट के लिए तैयार रहना होगा।
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर जैसे प्रमुख जिलों में बारिश की संभावना है। इन इलाकों में दिन के दौरान छिटपुट बौछारें और गरज-चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया और मिर्जापुर जैसे जिलों में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी।
आईएमडी लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से लोगों को लगातार हो रही तेज़ बारिश से राहत मिल सकती है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मानसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसी वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कम हो गई है और केवल छिटपुट वर्षा ही देखने को मिलेगी।
18 अगस्त को यूपी के कई जिलों में बारिश होगी, लेकिन यह सीमित होगी और भारी बारिश जैसी कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। ऐसे में आमजन को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन जिलों में जहां अलर्ट जारी किया गया है।