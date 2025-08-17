UP Rains: 18 अगस्त को यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले 4 दिन के मौसम का हाल

Rains alert in uttar pradesh districts:उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रभाव एक बार फिर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के चुनिंदा इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को मौसम की करवट के लिए तैयार रहना होगा।