हाईवे नेटवर्क को नई रफ्तार: मेरठ-मुजफ्फरनगर 6 लेन, मुरादाबाद-बरेली पर फ्लाईओवर से सफर होगा बेफिक्र

West up 6 lane highway flyover: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सफर जल्द ही ज्यादा आसान, सुरक्षित और तेज होने वाला है। एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मेरठ-मुजफ्फरनगर के बीच 6-लेन हाईवे और मुरादाबाद-बरेली मार्ग पर फ्लाईओवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।