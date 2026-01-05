हाईवे नेटवर्क को नई रफ्तार: मेरठ-मुजफ्फरनगर 6 लेन, मुरादाबाद-बरेली पर फ्लाईओवर से सफर होगा बेफिक्र

हाईवे नेटवर्क को नई रफ्तार |
West up 6 lane highway flyover: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सफर जल्द ही ज्यादा आसान, सुरक्षित और तेज होने वाला है। एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मेरठ-मुजफ्फरनगर के बीच 6-लेन हाईवे और मुरादाबाद-बरेली मार्ग पर फ्लाईओवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी राज्य को नई सड़कों और हाईवे परियोजनाओं की सौगात दे रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई के माध्यम से पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बरेली को सीधा लाभ मिलने जा रहा है।
मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच एनएच-58 को 6-लेन बनाने की योजना अब अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है और मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्चस्तरीय स्वीकृति मिलने के बाद इसी वर्ष निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकेगी।
दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए यह परियोजना बड़ी राहत लेकर आएगी। परतापुर से लेकर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक लगने वाले लंबे जाम से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर एनएचएआई ने इस करीब 80 किलोमीटर लंबे हिस्से को 6-लेन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
इस हाईवे परियोजना के लिए मैसर्स एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी द्वारा ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। अब 130 मीटर चौड़ाई को आधार मानकर आवश्यक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार डीपीआर लगभग तैयार है और जल्द ही मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की औपचारिकताएं पूरी होंगी।
मेरठ-मुजफ्फरनगर हाईवे पर लगभग 20 नए अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे-बड़े चौराहों पर होने वाली क्रॉसिंग के कारण जाम नहीं लगेगा। मंसूरपुर में चीनी मिल और मेडिकल कॉलेज के चलते बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनेगी। मौजूदा फ्लाईओवर को चौड़ा कर डबल किया जाएगा और स्थानीय वाहनों के लिए सर्विस रोड का भी जाल बिछाया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने मुरादाबाद-बरेली रूट पर दलपतपुर और धनेटा में दो नए फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी है। ये दोनों फ्लाईओवर छह लेन के होंगे और इन्हें सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित थे।
एनएचएआई इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च करेगा। हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हुए हैं, ऐसे में फ्लाईओवर बनने से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। मंत्रालय ने नए साल में इन परियोजनाओं के लिए धन भी जारी कर दिया है और निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुरादाबाद से बरेली के बीच की सड़क को भी अब 6-लेन बनाया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके पूरा होने पर दिल्ली से लखनऊ तक का सफर पूरी तरह 6-लेन हाईवे से संभव हो सकेगा।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के अनुसार मंत्रालय ने नए साल में तीन प्रमुख कार्यों को मंजूरी दी है। दलपतपुर और धनेटा के फ्लाईओवर के लिए धन जारी कर दिया गया है, जबकि मुरादाबाद-बरेली हाईवे को छह लेन बनाने की डीपीआर को भी स्वीकृति मिल चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग