UP News: पत्नी ने काटा पति का प्राइवेट पार्ट! लगे 7 टांके, पीड़ित बोला पत्नी कई लोगों से करती है बात

Wife attacks husband private in UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज चार महीने बाद ही पत्नी ने पति पर ऐसा खौफनाक वार कर दिया कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मंडावर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने गुस्से में ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख–पुकार सुनकर परिजन दौड़े और खून से लथपथ युवक को आनन–फानन में अस्पताल में भर्ती कराया।