UP News: पत्नी ने काटा पति का प्राइवेट पार्ट! लगे 7 टांके, पीड़ित बोला पत्नी कई लोगों से करती है बात

Wife attacks husband private in UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज चार महीने बाद ही पत्नी ने पति पर ऐसा खौफनाक वार कर दिया कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मंडावर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने गुस्से में ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख–पुकार सुनकर परिजन दौड़े और खून से लथपथ युवक को आनन–फानन में अस्पताल में भर्ती कराया।
पीड़ित ने बताया कि घटना के वक्त दर्द से वह तड़प रहा था और खून बहने से पूरा बिस्तर लाल हो गया। परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से खून रोकने के लिए 7 टांके लगाए। फिलहाल युवक की हालत स्थिर है, लेकिन वह मानसिक रूप से बेहद सदमे में है।
युवक ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसकी शादी इसी साल 29 अप्रैल को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाली युवती से हुई थी। लेकिन, शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार अजीब था। वह कई लोगों से छिपकर फोन पर बातचीत करती थी। जब भी उसने इसका विरोध किया, तो पत्नी उससे झगड़ने लगती थी। यही तनातनी अब खौफनाक हमले में बदल गई।
युवक ने बताया कि 20 अगस्त की शाम करीब 6 बजे वह अपनी पत्नी के पास गया। उसी दौरान विवाद के बीच पत्नी ने अचानक गुस्से में ब्लेड उठाया और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वह जोर–जोर से चिल्लाने लगा। उसके पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
गंभीर मामले की शिकायत पहले थाना मंडावर में दर्ज कराई गई। इसके बाद शुक्रवार को पीड़ित अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक (एसपी) दफ्तर पहुंचा और पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पत्नी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी।
थाना प्रभारी राजकुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।