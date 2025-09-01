पति-पत्नी के विवाद में तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में, पत्नी ने लगाई फांसी, सदमे में पति ने काटी नस

मायके पहुंचने के बाद, शनिवार की रात अदिति ने एक भयावह फैसला लिया। उसने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिवार के सदस्यों की नजर उस पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत उसे फंदे से नीचे उतारा और बिना देर किए मुरादाबाद के जिला अस्पताल ले गए। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची मझोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया।