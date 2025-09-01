Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

पति-पत्नी के विवाद में तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में, पत्नी ने लगाई फांसी, सदमे में पति ने काटी नस

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में पति से झगड़े के बाद एक महिला ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति ने भी अपनी कलाई की नस काटकर जान देने की कोशिश की।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 01, 2025

woman dies by suicide husband attempts suicide moradabad up
पत्नी ने लगाई फांसी | Image Source - Social Media 'X'

Woman Dies by Suicide in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय महिला ने पति से हुए झगड़े के बाद अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद खबर को सुनकर उसके पति ने भी सदमे में आकर अपनी कलाई की नस काट ली। यह दिल दहला देने वाली घटना तीन मासूम बच्चों को अनाथ कर गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

विवाद के बाद मायके लौटी महिला

यह दुखद घटना मुरादाबाद के नयागांव गागन में हुई। यहां की निवासी अदिति (28) की शादी लगभग 10 साल पहले संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव के योगेश के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। बताया गया है कि शनिवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। इस विवाद से आहत होकर अदिति अपने पति को छोड़कर अकेली ही मायके आ गई।

रात के अंधेरे में लिया फैसला

मायके पहुंचने के बाद, शनिवार की रात अदिति ने एक भयावह फैसला लिया। उसने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिवार के सदस्यों की नजर उस पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत उसे फंदे से नीचे उतारा और बिना देर किए मुरादाबाद के जिला अस्पताल ले गए। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची मझोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया।

पत्नी की मौत की खबर सुन पति ने भी काटी नस

अदिति की मौत की खबर जब उसके पति योगेश तक पहुंची, तो वह सदमे में आ गया। इस दुखद खबर से टूटकर उसने भी अपने हाथ की नस काट ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। परिवार के सदस्यों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तीन बच्चों को अकेला छोड़ गई है, जिनका भविष्य अब अंधकार में लग रहा है।

Published on:

01 Sept 2025 07:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पति-पत्नी के विवाद में तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में, पत्नी ने लगाई फांसी, सदमे में पति ने काटी नस

