UP News: पति से विवाद के बाद महिला ने खुद को लगाई आग, दर्दनाक मौत, शादी के चार महीने बाद घटी दिल दहला देने वाली घटना

Woman sets herself on fire after dispute with husband in UP: मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के गांव डिंडौरी में गुरुवार रात एक महिला ने पति से विवाद के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 30 वर्षीय अलका के रूप में हुई है, जिसकी शादी इसी वर्ष 18 फरवरी को गांव डिंडौरी निवासी देवेंद्र उर्फ नन्हे से हुई थी।