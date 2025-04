आधी से ज्यादा कटी गर्दन, सड़क पर तड़पता रहा युवक, मुरादाबाद में चाइनीज मांझे से हुआ हादसा

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चाइनीज मांझे ने फिर कहर बरपाया। बाइक से जा रहे युवक की गर्दन कटने से हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

मुरादाबाद•Apr 03, 2025 / 02:38 pm• Mohd Danish

मुरादाबाद में चाइनीज मांझे से हुआ हादसा

Young man neck was cut with manjha In Moradabad: मुरादाबाद में चाइनीज मांझे ने एक और जानलेवा हादसा कर दिया। बाइक से जा रहे एक युवक की गर्दन में मांझा फंस गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। युवक वहीं सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने खून रोकने के लिए कपड़ा बांधा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया।

पुलिसकर्मी भी हुआ चाइनीज मांझे का शिकार इस हादसे के कुछ ही देर बाद संभल रोड पर करुला के पास एक और दर्दनाक घटना हुई। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ब्रजेश नाम का एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक गर्दन में फंसा मांझा मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर निवासी जावेद (22) बुधवार शाम करीब 5 बजे बाइक से कहीं जा रहा था। जयंतीपुर में ख्वाजा वैंक्वेट हॉल के पास अचानक उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। गर्दन कटते ही खून की धार बह निकली और वह सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने की मदद, पर नहीं रुक सका खून घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और खून रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन गहरा घाव होने के कारण खून लगातार बहता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले गई, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। आधी से ज्यादा कट गई थी गर्दन प्रत्यक्षदर्शी राम सुमेर ने बताया कि जावेद तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, तभी उसकी गर्दन में मांझा फंस गया। गति अधिक होने के कारण मांझा इतनी तेजी से कटा कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई। दर्द से कराहते हुए वह सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने मांझा हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था। यह भी पढ़ें रामपुर में बाइक सवार पिता-पुत्र को कार ने मारी टक्कर, पिता की मौत, परिवार में मचा कोहराम चाइनीज मांझे से बढ़ते हादसे हर साल चाइनीज मांझे से कई लोग घायल होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ प्रशासन की सख्ती नाकाफी साबित हो रही है। बावजूद इसके बाजारों में चोरी-छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस घातक मांझे पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हर साल चाइनीज मांझे से कई लोग घायल होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ प्रशासन की सख्ती नाकाफी साबित हो रही है। बावजूद इसके बाजारों में चोरी-छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस घातक मांझे पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।