तीन हजार के लिए युवक की पीट-पीटकर हत्या, बंधक बनाकर किया गया टॉर्चर

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर भाजपा पार्षद के भतीजे निखिल पाल की उसके दोस्त यश और परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी।

मुरादाबाद•Apr 22, 2025 / 08:33 am• Mohd Danish

Young man was beaten to death for Rs 3000 in Moradabad: मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र के कुचावली गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर भाजपा के नामित पार्षद कृपाल सिंह के भतीजे निखिल पाल उर्फ निक्की (19) की उसके दोस्त यश और उसके परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने निखिल के साथ आए उसके फुफेरे भाई ज्ञानेंद्र को भी बंधक बना लिया।

उधारी के पैसों के बहाने घर बुलाया बताया जा रहा है कि कुचावली निवासी यश ने निखिल से पांच हजार रुपये उधार लिए थे। यश ने पहले दो हजार रुपये ऑनलाइन लौटा दिए थे, लेकिन बचे हुए तीन हजार रुपये देने के बहाने उसने निखिल को अपने घर बुलाया। बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा निखिल सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे ठाकुरद्वारा के फरीदनगर निवासी अपने फुफेरे भाई ज्ञानेंद्र के साथ कुचावली गांव पहुंचा। वहां यश, उसके परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर दोनों भाइयों को बंधक बना लिया। निखिल को खेत की जुताई वाले यंत्र से बांध दिया गया, जबकि ज्ञानेंद्र को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मौके पर ही तोड़ दिया दम बंधक बनाने के बाद निखिल की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी घबरा गए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा घटना की सूचना पर मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल लाइंस के काजीपुरा निवासी पार्षद कृपाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने यश कुमार, उसके पिता अजीत सिंह, मां ऋतु, अमित, अनिल, हरज्ञान, प्रमोद, चंचल और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एसपी देहात ने दिया जांच का आदेश एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और सीओ अपेक्षा निम्बाड़िया फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में रुपयों के लेनदेन और चोरी की बात भी सामने आई है।