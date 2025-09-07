सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना पड़ा महंगा, रीलबाजी में तमंचा चला तो युवक हुआ लहूलुहान

Youth shot himself making reel by pistol in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां युवराज सैनी नामक युवक सोशल मीडिया पर भोकाल बनाने के लिए अवैध तमंचे के साथ रील बना रहा था। लेकिन शौक जानलेवा साबित हुआ। तमंचा लोड करते ही गोली चल गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।