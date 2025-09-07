Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना पड़ा महंगा, रीलबाजी में तमंचा चला तो युवक हुआ लहूलुहान

Moradabad News: मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक युवक को भारी पड़ गया। अवैध तमंचे संग वीडियो शूट करते समय गोली चल गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 07, 2025

youth shot himself making reel illegal pistol moradabad
सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना पड़ा महंगा | AI Generated Image

Youth shot himself making reel by pistol in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां युवराज सैनी नामक युवक सोशल मीडिया पर भोकाल बनाने के लिए अवैध तमंचे के साथ रील बना रहा था। लेकिन शौक जानलेवा साबित हुआ। तमंचा लोड करते ही गोली चल गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

गोली लगते ही मचा हड़कंप

गोली लगते ही युवराज का हाथ बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। मौके पर मौजूद उसका दोस्त और आसपास के लोग घबरा गए। दोस्त रोहित राजपूत ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

अस्पताल से हिसार ले गए परिजन

घायल युवराज को पहले मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर देखते हुए परिजन उसे हरियाणा के हिसार ले गए, जहां उसके पिता काम करते हैं। जानकारी के अनुसार युवराज कुछ दिन पहले ही अपने गांव मकरंदपुर लौटा था।

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो तब तक घायल और उसका दोस्त अस्पताल के लिए रवाना हो चुके थे। पुलिस ने अवैध तमंचे और गोली चलने के मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं।

मोहल्ले में चर्चा का विषय

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दिखावा और रीलबाजी के चक्कर में युवक अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि तमंचा कहां से आया और युवक के पास कैसे पहुंचा।

Published on:

07 Sept 2025 06:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना पड़ा महंगा, रीलबाजी में तमंचा चला तो युवक हुआ लहूलुहान

