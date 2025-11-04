यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! Image Source - 'FB' @MahakPari
Youtuber Mahak Pari Viral Video: मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर यूट्यूबर महक परी और एक ऑटो चालक के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगभग 36 सेकेंड के इस क्लिप में दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ मारते, गालियां देते और सड़क पर हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इस घटना की चर्चा तेज हो गई है।
वीडियो में दिखता है कि विवाद अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों एक-दूसरे पर टूट पड़े। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और जाम लग गया। कई लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ ने बीच में आकर दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। अभी तक मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और न ही किसी पक्ष या पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया है।
18 अगस्त को भी यूट्यूबर महक और परी एक विवाद के कारण सुर्खियों में आई थीं। संभल के जोया कस्बे में मेले से लौटते वक्त उनकी कार एक बाइक से टकरा गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कार चालक ने वाहन नहीं रोका, जिसके बाद लोगों ने पीछा करके कार को घेर लिया। आरोप है कि चालक को कार से उतारकर हाथापाई की गई और फिर दोनों बहनें भी कार से उतरकर हंगामा करने लगीं। भीड़ बढ़ने पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।
संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कलां निवासी मेहरूल निशा उर्फ परी और उसकी बहन महक ने मई 2024 में इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी शुरू की थी। शुरुआती महीनों में उन्हें खास व्यूज नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने दो बार आइडी का नाम बदला। बताया जाता है कि जब दोनों ने अमर्यादित और विवादित कंटेंट बनाना शुरू किया, तभी उनके वीडियो मिलियन्स में देखे जाने लगे और फॉलोवर्स तेजी से बढ़ गए।
इसी लोकप्रियता ने दोनों को ऐसा चस्का लगा दिया कि समाजिक मानदंड और महिला सम्मान की परवाह किए बिना वे लगातार ऐसे ही वीडियो बनाती रहीं। गांव में विरोध बढ़ने पर पुलिस ने भी कार्रवाई की थी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग