यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

18 अगस्त को भी यूट्यूबर महक और परी एक विवाद के कारण सुर्खियों में आई थीं। संभल के जोया कस्बे में मेले से लौटते वक्त उनकी कार एक बाइक से टकरा गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कार चालक ने वाहन नहीं रोका, जिसके बाद लोगों ने पीछा करके कार को घेर लिया। आरोप है कि चालक को कार से उतारकर हाथापाई की गई और फिर दोनों बहनें भी कार से उतरकर हंगामा करने लगीं। भीड़ बढ़ने पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।