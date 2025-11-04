Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

Youtuber Mahak Pari: यूपी के मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर यूट्यूबर महक परी और एक ऑटो चालक के बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 36 सेकेंड की इस क्लिप में दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ मारते दिखे, जिससे मौके पर भारी भीड़ जुटी और जाम लग गया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 04, 2025

youtuber mahak pari auto driver fight moradabad viral video

यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! Image Source - 'FB' @MahakPari

Youtuber Mahak Pari Viral Video: मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर यूट्यूबर महक परी और एक ऑटो चालक के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगभग 36 सेकेंड के इस क्लिप में दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ मारते, गालियां देते और सड़क पर हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इस घटना की चर्चा तेज हो गई है।

मारपीट के दौरान सड़क पर लगी भीड़

वीडियो में दिखता है कि विवाद अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों एक-दूसरे पर टूट पड़े। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और जाम लग गया। कई लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ ने बीच में आकर दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। अभी तक मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और न ही किसी पक्ष या पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया है।

पहले भी कर चुकी हैं सड़क पर हंगामा

18 अगस्त को भी यूट्यूबर महक और परी एक विवाद के कारण सुर्खियों में आई थीं। संभल के जोया कस्बे में मेले से लौटते वक्त उनकी कार एक बाइक से टकरा गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कार चालक ने वाहन नहीं रोका, जिसके बाद लोगों ने पीछा करके कार को घेर लिया। आरोप है कि चालक को कार से उतारकर हाथापाई की गई और फिर दोनों बहनें भी कार से उतरकर हंगामा करने लगीं। भीड़ बढ़ने पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।

यूट्यूबर बहनों का विवादों से पुराना नाता

संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कलां निवासी मेहरूल निशा उर्फ परी और उसकी बहन महक ने मई 2024 में इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी शुरू की थी। शुरुआती महीनों में उन्हें खास व्यूज नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने दो बार आइडी का नाम बदला। बताया जाता है कि जब दोनों ने अमर्यादित और विवादित कंटेंट बनाना शुरू किया, तभी उनके वीडियो मिलियन्स में देखे जाने लगे और फॉलोवर्स तेजी से बढ़ गए।

इसी लोकप्रियता ने दोनों को ऐसा चस्का लगा दिया कि समाजिक मानदंड और महिला सम्मान की परवाह किए बिना वे लगातार ऐसे ही वीडियो बनाती रहीं। गांव में विरोध बढ़ने पर पुलिस ने भी कार्रवाई की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 11:02 pm

Published on:

04 Nov 2025 11:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मैं आजम खान का ड्राइवर हूं… कहकर रास्ता रोका, गाली गलौज और धमकी दी; फिर पुलिस ने किया ये काम

rampur driver threat case azam khan controversy
मुरादाबाद

पति ने बोला ‘मैं घर पहुंच रहा हूं’, पत्नी ने घबराकर प्रेमी को किया कॉल; मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश

moradabad kaushal murder wife lover conspiracy revealed
मुरादाबाद

इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

instagram threat to fiance moradabad girl marriage case police investigation
मुरादाबाद

गन्ने के खेत में दुर्गंध से खुला खौफनाक राज! हाथ में राखी, बदन पर हुडी; कातिलों ने शव पर नमक डालकर मिटाए सारे सुराग

moradabad youth murder body found with salt identity hidden
मुरादाबाद

यात्रियों के लिए खुशखबरी! मुरादाबाद से दिल्ली-मेरठ तक चलेंगी AC ई-बसें, 350 किमी रेंज और हाईटेक सुविधाओं से लैस

moradabad delhi ac electric bus service launch
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.