UP Rains: यूपी के 35 जिलों में 6 जुलाई को झमाझम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी, जानें IMD अपडेट

Heavy UP rain in 35 districts on July 6: उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश (UP Rains), मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक प्रदेश में कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है।