Moradabad: पत्नी से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम, युवक ने पिता के क्लीनिक में लगाई फांसी, सदमे में परिवार

Young man hanged himself in his father clinic Moradabad: पत्नी से विवाद के बाद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता के क्लीनिक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना शुक्रवार सुबह सामने आई। युवक के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है।