ज्ञानवर्धक तीर्थंकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 250 प्रतियोगी हुए शामिल

मुरैना. समाज में धर्म के प्रति रुचि जागृत कराने, ज्ञानार्जन एवं अपने आराध्य के व्यक्तित्व से रूबरू कराने के उद्देश्य से तीर्थंकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को बड़े जैन मंदिर में किया गया। प्रतियोगिता में 08 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के लगभग 250 साधर्मी बंधुओं, माताओं, बहिनों, युवा साथियों एवं बच्चों ने अति उत्साह के साथ भाग लिया।
तीर्थंकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के मुख्य संयोजक विद्वत नवनीत शास्त्री, संयोजक डॉ. मनोज जैन एवं विमल जैन ने बताया कि आचार्य आर्जवसागर महाराज के शिष्य मुनि विलोकसागर महाराज एवं मुनि विबोधसागर महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उन्हीं के सान्निध्य में प्रतियोगिता शाम 06 बजे से 07 बजे तक बड़े जैन मंदिर में भूत भविष्य एवं वर्तमान के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व व कृतित्व आधारित ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता को उम्र के हिसाब से तीन चरणों में विभाजित किया गया था। सभी तीनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार अलग अलग प्रदान किए जाएंगें। मंदिर कमेटी एवं आध्यात्मिक वर्षायोग समिति के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में 100 प्रश्न रखे गए थे। इस प्रतियोगिता में 150 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई थी, जिसमें से प्रश्नोत्तरी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता में 100 में से 100 अंक लाने वाले प्रतियोगियों को चांदी की माला से सम्मानित किया जाएगा एवं 90 अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी को पुण्यार्जक यतींद्रकुमार संजय रेखा जैन परिवार मुरैना एवं लालजीराम लखमीचंद जैन बानमौर की ओर से पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
मुरैना. जैन समाज के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक त्यौहार पर्यूषण पर्व के आगमन को देखते हुए नगर के सभी जिनालयों में जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। फाटक बाहर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन नसियां जी मंदिर में विगत दिवस समस्त नियमित पुजारियों द्वारा वेदियों की साफ सफाई एवं श्री जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं के मार्जन का कार्य किया गया।