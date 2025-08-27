ज्ञानवर्धक तीर्थंकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 250 प्रतियोगी हुए शामिल

इस प्रतियोगिता को उम्र के हिसाब से तीन चरणों में विभाजित किया गया था। सभी तीनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार अलग अलग प्रदान किए जाएंगें। मंदिर कमेटी एवं आध्यात्मिक वर्षायोग समिति के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में 100 प्रश्न रखे गए थे। इस प्रतियोगिता में 150 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई थी, जिसमें से प्रश्नोत्तरी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता में 100 में से 100 अंक लाने वाले प्रतियोगियों को चांदी की माला से सम्मानित किया जाएगा एवं 90 अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी को पुण्यार्जक यतींद्रकुमार संजय रेखा जैन परिवार मुरैना एवं लालजीराम लखमीचंद जैन बानमौर की ओर से पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।