Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ 28 लाख की चोरी

मड़ोखर में एक घर से चोरी, दूसरे की मारपीट कर गए चोर, बाहरी गैंग की आशंका, एसडीओपी, थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की

2 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 09, 2025

मुरैना. पोरसा थाना क्षेत्र के कौंथरकलां के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ चोरों ने 26 तोला सोना, चांदी, बंदूक उठाकर ले गए। पास के ही मड़ोखर गांव में एक घर से एक सोने की जंजीर व कुछ नगदी ले गए और एक व्यक्ति की मारपीट कर गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी है।


जानकारी के अनुसार ताल का पुरा में मंगल सिंह पुत्र जगदीश सिंह तोमर का परिवार रोजाना की तरह खाना खाकर मंगलवार की रात को सो गए। बैठक में मंगल सिंह सो रहा था, उसके पिता जगदीश सिंह तोमर दरवाजे पर खरंजा पर सो रहे थे। बच्चे बगैरह अंदर सो रहे थे। अज्ञात चोर गिरोह ने जिस कमरे में भूसा भरा था उसकी पीछे की दीवार फोडकऱ अंदर प्रवेश किया और पास के कमरे में रखी दीवार का ताला तोडकऱ उसमें रखी सोने की करधौनी, चार चूड़ी, जंजीर, तीन लेडीज अंगूठी, झुमकी सहित करीब 26 तोला सोना, चांदी की करधौनी, गुच्छा, जूड़ा में लगाने वाले कांटे एवं उसी अलमारी में रखी लाइसेंसी बंदूक एनपी 3240 बोर वन चेस्टर, दस जिंदा कारतूस चुराकर ले गए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं चोरों ने ग्राम मड़ोखर में सिद्दार सिंह तोमर के मकान से एक सोने की जंजीर एवं 5000 रुपए नगदी चोरी कर ले गए। तथा मड़ोखर में ही चोरों ने रामभरोसी शर्मा की मारपीट की, उनके हाथ में चोट आई है। पीडि़त पक्ष के अनुसार दोनों जगह की मिलाकर करीब 28 लाख का माल चोर समेटकर ले गए।

रात ढाई बजे पता चला चोरी का

मंगलवार- बुधवार की दरम्यानी रात्रि करीब 02.30 बजे जगदीश तोमर पेशाब करने के लिए जगे, तो उन्होंने देखा कि भूसा वाले कमरे की पीछे की दीवाल टूटी हुई थी। तो उन्होंने आवाज दी कि घर में पीछे कोई अज्ञात चोरों ने भूसा वाले कमरे से होकर दीवाल को फोड़ दिया है। उसके बाद परिवार के लोग जागे और देखा तो अलमारी से सोने चांदी का सामान, बंदूक चोरी हो चुकी थी।

चोरी की वारदात में बाहरी गैंग का हाथ

पोरसा थाना क्षेत्र के कौंथरकलां मौजे के दो गांवों से हुई चोरी में किसी बाहरी गैंग हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। जिस हिसाब से चोरी हुई है, उससे लगता है कि किसी बड़े गिरोह में वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसलिए चोरों तक पहुंचने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

चोरों का पता कर रहे हैं

पोरसा में चोरी के बाद एसडीओपी व थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर गए थे। चोरों का पता कर रहे हैं, जिस तरह से चोरी हुई है, उससे बाहरी गैंग होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

सुरेन्द्रपाल सिंह डावर, एडीशनल एसपी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ 28 लाख की चोरी

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुरैना में बेल्ट से मारपीट का वीडियो वायरल, अपराध दर्ज

मुरैना

जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी खुद असुरक्षित, जर्जर आवासों में रहने को मजबूर

मुरैना

मंदिर से दर्शन करके लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, मौके पर दो की मौत, 18 घायल

morena news
मुरैना

युवक की मौत के विरोध में साढ़े चार घंटे तक हाईवे जाम, बंद रहे बाजार

मुरैना

MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

MP Vidhan sabha Speaker son raghu tomar birthday jam ambulance stuck mp news
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.