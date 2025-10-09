मुरैना के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ 28 लाख की चोरी

मुरैना. पोरसा थाना क्षेत्र के कौंथरकलां के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ चोरों ने 26 तोला सोना, चांदी, बंदूक उठाकर ले गए। पास के ही मड़ोखर गांव में एक घर से एक सोने की जंजीर व कुछ नगदी ले गए और एक व्यक्ति की मारपीट कर गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार ताल का पुरा में मंगल सिंह पुत्र जगदीश सिंह तोमर का परिवार रोजाना की तरह खाना खाकर मंगलवार की रात को सो गए। बैठक में मंगल सिंह सो रहा था, उसके पिता जगदीश सिंह तोमर दरवाजे पर खरंजा पर सो रहे थे। बच्चे बगैरह अंदर सो रहे थे। अज्ञात चोर गिरोह ने जिस कमरे में भूसा भरा था उसकी पीछे की दीवार फोडकऱ अंदर प्रवेश किया और पास के कमरे में रखी दीवार का ताला तोडकऱ उसमें रखी सोने की करधौनी, चार चूड़ी, जंजीर, तीन लेडीज अंगूठी, झुमकी सहित करीब 26 तोला सोना, चांदी की करधौनी, गुच्छा, जूड़ा में लगाने वाले कांटे एवं उसी अलमारी में रखी लाइसेंसी बंदूक एनपी 3240 बोर वन चेस्टर, दस जिंदा कारतूस चुराकर ले गए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं चोरों ने ग्राम मड़ोखर में सिद्दार सिंह तोमर के मकान से एक सोने की जंजीर एवं 5000 रुपए नगदी चोरी कर ले गए। तथा मड़ोखर में ही चोरों ने रामभरोसी शर्मा की मारपीट की, उनके हाथ में चोट आई है। पीडि़त पक्ष के अनुसार दोनों जगह की मिलाकर करीब 28 लाख का माल चोर समेटकर ले गए।
मंगलवार- बुधवार की दरम्यानी रात्रि करीब 02.30 बजे जगदीश तोमर पेशाब करने के लिए जगे, तो उन्होंने देखा कि भूसा वाले कमरे की पीछे की दीवाल टूटी हुई थी। तो उन्होंने आवाज दी कि घर में पीछे कोई अज्ञात चोरों ने भूसा वाले कमरे से होकर दीवाल को फोड़ दिया है। उसके बाद परिवार के लोग जागे और देखा तो अलमारी से सोने चांदी का सामान, बंदूक चोरी हो चुकी थी।
पोरसा थाना क्षेत्र के कौंथरकलां मौजे के दो गांवों से हुई चोरी में किसी बाहरी गैंग हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। जिस हिसाब से चोरी हुई है, उससे लगता है कि किसी बड़े गिरोह में वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसलिए चोरों तक पहुंचने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
पोरसा में चोरी के बाद एसडीओपी व थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर गए थे। चोरों का पता कर रहे हैं, जिस तरह से चोरी हुई है, उससे बाहरी गैंग होने से इंकार नहीं किया जा सकता।
