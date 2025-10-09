मुरैना के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ 28 लाख की चोरी



जानकारी के अनुसार ताल का पुरा में मंगल सिंह पुत्र जगदीश सिंह तोमर का परिवार रोजाना की तरह खाना खाकर मंगलवार की रात को सो गए। बैठक में मंगल सिंह सो रहा था, उसके पिता जगदीश सिंह तोमर दरवाजे पर खरंजा पर सो रहे थे। बच्चे बगैरह अंदर सो रहे थे। अज्ञात चोर गिरोह ने जिस कमरे में भूसा भरा था उसकी पीछे की दीवार फोडकऱ अंदर प्रवेश किया और पास के कमरे में रखी दीवार का ताला तोडकऱ उसमें रखी सोने की करधौनी, चार चूड़ी, जंजीर, तीन लेडीज अंगूठी, झुमकी सहित करीब 26 तोला सोना, चांदी की करधौनी, गुच्छा, जूड़ा में लगाने वाले कांटे एवं उसी अलमारी में रखी लाइसेंसी बंदूक एनपी 3240 बोर वन चेस्टर, दस जिंदा कारतूस चुराकर ले गए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं चोरों ने ग्राम मड़ोखर में सिद्दार सिंह तोमर के मकान से एक सोने की जंजीर एवं 5000 रुपए नगदी चोरी कर ले गए। तथा मड़ोखर में ही चोरों ने रामभरोसी शर्मा की मारपीट की, उनके हाथ में चोट आई है। पीडि़त पक्ष के अनुसार दोनों जगह की मिलाकर करीब 28 लाख का माल चोर समेटकर ले गए।