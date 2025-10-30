अति वर्षा के चलते 5000 बीघा धान और सरसों की फसल हुई नष्ट



अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते सोमवार व मंगलवार को हुई जिले में बारिश से फसलों में क्षति होने से किसान चिंतित है। जिले में धान, सरसों के अलावा सोयावीर की फसल में भी नुकसान हुआ है। किसानों ने धान की फसल काटकर खेतों में रख दी थी, तभी बारिश होने से कटी हुई धान की फसल पानी में उतरा गई और भींगने से किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं अति वर्षा से क्वारी नदी में पानी बढऩे से बागचीनी, गलेथा, खरिका सहित करीब आधा दर्जन रपटों पर पांच फीट से अधिक पानी ऊपर हो गया। इसके चलते आधा सैकड़ा गांवों का रास्ता बंद हो गया। खासकर सिकवारी क्षेत्र में यात्री बस सहित अन्य वाहनों को वापस होना पड़ा। वहीं आसन नदी में अचानक पानी बढऩे से छौंदा पुल के पास जमीन का समतल कर रही जेसीबी पानी में डूब गई।