प्रेमी के हाथ पर पत्नी का फोटो गुदा देख पति ने जहर खाकर दी जान

पुलिस ने मोबाइल से जब्त किए प्रेमी की चैट व ऑडियो, पुलिस कर रही है पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 04, 2025

मुरैना. अंबाह कस्बे की वार्ड क्रमांक सात बिहार कॉलोनी के संतोष शर्मा ने पत्नी के किसी और से संबंध थे, इसलिए जहर गटक लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस युवक पर महिला से अवैध संबंध होने का शक है, उसने मृतक की पत्नी का चित्र अपने हाथ पर गुदवा लिया है।


पुलिस के अनुसार 1 सितंबर की सुबह छह बजे मृतक संतोष शर्मा (40) पुत्र रामशंकर शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक सात बिहार कॉलोनी अंबाह के गले व सीने में दर्द हुआ तो उसको इलाज के लिए उसकी पत्नी राखी शर्मा व उसका प्रेमी मुकेश कुशवाह निवासी बरेह अंबाह से जिला अस्पताल मुरैना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी व प्रेमी ग्वालियर ले गए। वहां भी मृत घोषित कर दिया। उसके शव का पीएम कराया तो पृथम दृष्टया जहर से मौत होना पुष्ट हुआ। उसके बाद पुलिस को शक हुआ और मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह से पूछताछ की और उनके मोबाइल चेक किए तो स्पष्ट हो गया कि मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के बीच संबंध हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनके मोबाइल में दोनों के बीच चैट भी होती थी, मोबाइल से चैट व ऑडियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी मुकेश कुशवाह मृतक की पत्नी से प्रेम करता था, यहां तक उसका चित्र अपने हाथ पर गुदबा लिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह का कस्टडी में लेकर और पूछताछ की जा रही है।

पहले मृतक से दोस्ती करके बनाए पत्नी से संबंध

मृतक के भाई रविन्द्र शर्मा जो कि सैना में नौकरी करता है, ने बताया कि मां पहले ही गुजर चुकी है। पिताजी को कम सुनाई पड़ता है। भाई संतोष शर्मा ऑटो चलाता था। आरोपी मुकेश कुशवाह ने पहले भाई से दोस्ती की और फिर घर पर आना जाना शुरू किया। उसके बाद भाभी के संपर्क में आया।

पत्नी व प्रेमी के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं अपराध

संतोष शर्मा की पत्नी व मुकेश कुशवाह के बीच प्रेम संबंध थे, इसके चलते ही संतोष ने जहर गटक लिया और उसकी मौत हो गई। मोबाइल से चैक व ऑडियो जब्त कर लिया है। मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के खिलाफ भादंसं की धारा 306 के तहत आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर रहे हैं।

रवि भदौरिया, एसडीओपी, अंबाह

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / प्रेमी के हाथ पर पत्नी का फोटो गुदा देख पति ने जहर खाकर दी जान

