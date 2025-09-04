प्रेमी के हाथ पर पत्नी का फोटो गुदा देख पति ने जहर खाकर दी जान



पुलिस के अनुसार 1 सितंबर की सुबह छह बजे मृतक संतोष शर्मा (40) पुत्र रामशंकर शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक सात बिहार कॉलोनी अंबाह के गले व सीने में दर्द हुआ तो उसको इलाज के लिए उसकी पत्नी राखी शर्मा व उसका प्रेमी मुकेश कुशवाह निवासी बरेह अंबाह से जिला अस्पताल मुरैना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी व प्रेमी ग्वालियर ले गए। वहां भी मृत घोषित कर दिया। उसके शव का पीएम कराया तो पृथम दृष्टया जहर से मौत होना पुष्ट हुआ। उसके बाद पुलिस को शक हुआ और मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह से पूछताछ की और उनके मोबाइल चेक किए तो स्पष्ट हो गया कि मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के बीच संबंध हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनके मोबाइल में दोनों के बीच चैट भी होती थी, मोबाइल से चैट व ऑडियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी मुकेश कुशवाह मृतक की पत्नी से प्रेम करता था, यहां तक उसका चित्र अपने हाथ पर गुदबा लिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह का कस्टडी में लेकर और पूछताछ की जा रही है।