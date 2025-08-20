अलापुर डकैती कांड: एक आरोपी व बंदूक राजस्थान से बरामद

मुरैना पुलिस अधीक्षक लॉ इन ऑर्डर के मामले में स्पॉट पर नहीं पहुंचने के लिए विख्यात हैं। जब से मुरैना आए हैं, तब से कोई भी बड़ा घटनाक्रम जैसे हाईवे जाम, कलेक्टर बंगले का घेराव, पीएम हाउस पर घंटों हंगामा होने जैसे मामलों में मौके नहीं पहुंचना अभी तक चर्चा में था लेकिन अब उनकी बहादुरी की एक और चर्चा सामने आई है। धौलपुर के नगर गांव में डकैती के आरोपियों के छिपे होने की खबर पर मुरैना पुलिस के साथ एसपी भी गए थे लेकिन वह राजघाट पर ही रहे, वहीं से पूरे घटनाक्रम की लोकेशन लेते रहे जबकि धौलपुर एसपी मुरैना पुलिस के साथ स्वयं नगर गांव पहुंचे और एक आरोपी पकड़वाने में अपनी भूमिका निभाई। उक्त आरोपी के कब्जे से एक बंदूक भी बरामद कर ली गई है।