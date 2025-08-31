भाजपा नेता सीएम से मिले, बोले: जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त, एसपी को हटाया जाए

मुरैना. भारतीय जनता पार्टी के आधा सैकड़ा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पोरसा हेलीपेड पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिला। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बढ़ते अपराधों को रोकने में फिसड्डी साबित हो रहे मुरैना के वर्तमान पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित कर किसी ईमानदार व निर्भीक पुलिस अधीक्षक को तैनात किया जाए।
भाजपा नेताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष नागेन्द्र तिवारी के लेटरपैड पर एक ज्ञापन भी दिया, उसमें लिखा है कि कुछ समय से मुरैना जिले में अपराधों का इजाफा हुआ है। जिसमें हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छेड़छाड़, गोलीकांड, गुण्डागर्दी, मारपीट की वारदातों से आमजन भयभीत होकर जीने को मजबूर है। पुलिस की निष्क्रिीयता के चलते अपराधियों के हौंसले बुलंद होते चले आ रहे है। बीते रोज भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेन्द्र तिवारी के घर पर फायरिंग हुई जिसमें आम आदमी और अधिक दहशत में है। जिस घटना के अपराधियों को पुलिस द्वारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जिसमें आम जन में यह भय व्याप्त है कि अपराधी जब भाजपा नेता के घर फायरिंग कर सकते हैं तो आम लोग कैस सुरक्षित रहेंगे।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अशोक अर्गल, पूर्व विधायक रघुराज कंषाना, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेन्द्र तिवारी, श्रीवल्लभ डंडोतिया, महेश मिश्रा, हमीर पटेल, संजय शर्मा, संजय डंडोतिया, प्रेमकांत शर्मा, दिवाकर पाठक, रवि कुशवाह, गजेन्द्र मावई, दिनेश शर्मा पुर, गोवर्धन पटेल, रामौतार शर्मा सहित आधा दर्जन लोग शामिल थे। लेकिन सभी ने ज्ञापन देने व अपनी बात रखने के लिए पूर्व विधायक कंषाना एवं पूर्व जिलाध्यक्ष तिवारी को भेजा गया, जिन्होंने अपनी बात को शालीनता से सीएम के समक्ष रखी। उन्होंने भी भाजपा नेताओं की पूरी बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं के साथ कुशवाह समाज ने भी एक अलग से ज्ञापन दिया है। उसमें पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिकायत की है कि कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंचे कुशवाह समाज के लोगों पर झूठे व मनगढंत अपराध दर्ज किए हैं। मौके के वीडियो में कुशवाह समाज के लोग कहीं भी पथराव करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी मनगढंत एफआइआर दर्ज की गई है।