भाजपा नेता सीएम से मिले, बोले: जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त, एसपी को हटाया जाए



भाजपा नेताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष नागेन्द्र तिवारी के लेटरपैड पर एक ज्ञापन भी दिया, उसमें लिखा है कि कुछ समय से मुरैना जिले में अपराधों का इजाफा हुआ है। जिसमें हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छेड़छाड़, गोलीकांड, गुण्डागर्दी, मारपीट की वारदातों से आमजन भयभीत होकर जीने को मजबूर है। पुलिस की निष्क्रिीयता के चलते अपराधियों के हौंसले बुलंद होते चले आ रहे है। बीते रोज भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेन्द्र तिवारी के घर पर फायरिंग हुई जिसमें आम आदमी और अधिक दहशत में है। जिस घटना के अपराधियों को पुलिस द्वारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जिसमें आम जन में यह भय व्याप्त है कि अपराधी जब भाजपा नेता के घर फायरिंग कर सकते हैं तो आम लोग कैस सुरक्षित रहेंगे।