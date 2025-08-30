बदनाम किया जा रहा चंबल को, महिलाओं के लिए अच्छा माहौल हैं यहां

मुरैना. चंबल अंचल को डकैतों के नाम पर बदनाम किया जा हा है जबकि यहां लड़कियां व महिलाओं ही नहीं हर आदमी पूरी तरह महफूज है। यह कहना हैं राजस्थान सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों से आई खिलाडिय़ों का। मुरैना में हुई हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा गुजरात और म प्र के स्कूलों की खिलाड़ी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता शहर के टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न हुई। यहां महिला खिलाडिय़ों से हुई बातचीत में कई बातें सामने आईं।