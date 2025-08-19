कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण पर करोड़ों खर्च, नहीं हो सकी बाउंड्रीवाल

कॉलेज की जमीन तल पर बिल्डिंग के निर्माण पर तीन करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई। वहीं प्रथम तल की बिल्डिंग निर्माण पर भी करीब पौने तीन करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा कॉलेज प्रधानमंत्रीश्री घोषित होने पर विकास के नाम पर बड़ी राशि शासन से मिली है जो संसाधनों पर खर्च की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री एक्सीलेंस घोषित होने पर कॉलेज को और भी बजट और संसाधन मिलने वाला हैं। लेकिन बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं होने से प्रेम नगर, बिजली घर के पीछे वाली बस्ती का गंदा पानी कॉलेज परिसर में भर रहा है। जिससे बिल्डिंग खराब हो रही है। बाउंड्री के निर्माण न होने से कॉलेज परिसर पूरी तरह असुरक्षित है। यहां परिसर में आवारा गोवंश विचरण करता रहता है। जिससे हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं बाउंड्रीवाल न होने से असमाजिक तत्व कॉलेज परिसर में घुस जाते हैं। जमीन तल पर भवन की खिडिकय़ों के कांच फोड़ दिए हैं, प्रबंधन पूर्व में कई बार मरम्मत भी करा चुका है लेकिन आवारा तत्व बिल्डिंग को क्षति पहुंचा रहे हैं। कॉलेज में 1435 के करीब छात्र- छात्राएं और 78 के करीब स्टाफ तैनात है।