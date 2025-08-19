Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण पर करोड़ों खर्च, नहीं हो सकी बाउंड्रीवाल

असुरक्षित है कॉलेज परिसर, बस्ती का पानी भरने से मुख्य द्वार का प्रवेश बंद, खोलना पड़ा पीछे का गेट, कॉलेज प्रबंधन ने शासन को भेजा बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव

मुरैना

Ashok Sharma

Aug 19, 2025

मुरैना. शासकीय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना की जमीन स्तर और प्रथम तल पर बिल्डिंग निर्माण और संसाधन पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा चुका है लेकिन परिसर की बाउंड्रीवाल अभी तक नहीं बन सकी है, इसके चलते परिसर पूरी तरह असुरक्षित है। वहीं बारिश के चलते बस्ती का पानी कॉलेज परिसर में भर गया है। मुख्य गेट पर पानी भरने से पिछले एक माह से रास्ता बंद हैं। मजबूरन पीछे का गेट खोलना पड़ा है।

कॉलेज की जमीन तल पर बिल्डिंग के निर्माण पर तीन करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई। वहीं प्रथम तल की बिल्डिंग निर्माण पर भी करीब पौने तीन करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा कॉलेज प्रधानमंत्रीश्री घोषित होने पर विकास के नाम पर बड़ी राशि शासन से मिली है जो संसाधनों पर खर्च की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री एक्सीलेंस घोषित होने पर कॉलेज को और भी बजट और संसाधन मिलने वाला हैं। लेकिन बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं होने से प्रेम नगर, बिजली घर के पीछे वाली बस्ती का गंदा पानी कॉलेज परिसर में भर रहा है। जिससे बिल्डिंग खराब हो रही है। बाउंड्री के निर्माण न होने से कॉलेज परिसर पूरी तरह असुरक्षित है। यहां परिसर में आवारा गोवंश विचरण करता रहता है। जिससे हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं बाउंड्रीवाल न होने से असमाजिक तत्व कॉलेज परिसर में घुस जाते हैं। जमीन तल पर भवन की खिडिकय़ों के कांच फोड़ दिए हैं, प्रबंधन पूर्व में कई बार मरम्मत भी करा चुका है लेकिन आवारा तत्व बिल्डिंग को क्षति पहुंचा रहे हैं। कॉलेज में 1435 के करीब छात्र- छात्राएं और 78 के करीब स्टाफ तैनात है।

शासन को भेजा है प्रस्ताव

कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए करीब 80 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहां से राशि मंजूर होने पर बाउंड्रीवाल निर्माण के प्रयास में कहां कमी रही, उस दिशा में कार्य किया जाएगा। जनभागीदारी समिति कॉलेज के अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना हैं कि शासन से राशि आने पर बाउंड्री निर्माण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

शासन को भेजा है प्रस्ताव

कॉलेज की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। राशि मंजूर होते ही बाउंड्रवाल निर्माण की दिशा में कारगर प्रयास किए जाएंगे।

डॉ. आर पी सिंह, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय पी जी एक्सीलेंस कॉलेज, मुरैना

