हाइवे सहित अन्य मार्गों पर करब रख किया अतिक्रमण, हो रहे हादसे



मुरैना से अंबाह के दो दर्जन से ज्यादा गांव सडक़ किनारे बसे हुए हैं। जिन लोगों के घर या खेत हाईवे के किनारे हैं वह सडक़ पर करब के ढेर लगा रहे हैं। स्थिति यह है कि करब का ढेर आधी सडक़ पर फैल गया। यही स्थिति हाइवे रोड के बाजू में बसे अन्य गांव में जाने वाली सहायक सडक़ों की भी है। इससे सडक़ों पर गंदगी तो फैल ही रही है साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। अंबाह निवासी अमन ने बताया कि वह रविवार की रात मुरैना से अंबाह आ रहे थे। दिमनी गांव पर क्वारी नदी के पुल से पहले सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ गया। इसके चलते उन्होंने कार पटरी पर उतार दी। सडक़ पर करब का ढेर लगा हुआ था। कार की रफ्तार कम थी जिसके चलते हादसा नहीं हुआ।