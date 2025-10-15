4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

मुरैना. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे में जिले के 25 गांव के किसानों की सैकड़ों जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इसमें तीन हजार से ज्यादा किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के मुआवजे के नाम पर कलेक्टर गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा देने की घोषणा की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में चार गुना मुआवजा और उस पर भी कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाकर अतिरिक्त मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को किसान चंबल कॉलोनी पार्क में एकत्रित हुए वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी के नाम एसडीएम व एडीशनल एसपी को ज्ञापन दिया गया।
किसान नेताओं ने कहा कि अभी अतिवृष्टि, जल भराव से किसानों की फसल नष्ट हो गई है। उनको मुआवजा भी नहीं मिला है और इस बीच में जब किसान थोड़ी बहुत फसल बची है उसको काटने की कोशिश में लगे थे तभी सर्वे टीम गांव में पहुंच गई। जिससे किसानों का आक्रोश और बढ़ गया। जब किसानों ने सर्वे करने से मना किया तो माता बसैया थाने के प्रभारी अरुण कुशवाह ग्राम डोंगरपुर लोधा में पहुंच गए, ग्रामीणों को धमकाया। उनमें से एक किसान को पकड़ कर ले गए, इसके साथ दुव्र्यवहार किया। मारपीट की और किसानों पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। जिससे किसान और ज्यादा आक्रोशित हुए। किसानों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
किसनों को चार गुना मुआवजा दिया जाए-
कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाया जाए।
किसानों पर दर्ज की गई झूठी एफआईआर रद्द की जाए।
माता बसैया थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए।
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पूर्व चंबल कॉलोनी ेपार्क में किसानों की आमसभा को मध्य प्रदेश के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाए। उन्हें भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा केरल अन्य राज्यों की तरह 4 से 5 गुना मुआवजा दिया जाए और यह मुआवजा बाजार मूल्य से दिया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने यह घोषणा की कि आगामी दिनों में पहले भी किसान मुख्यमंत्री के यहां जाकर ज्ञापन देकर आए हैं। अब फिर 27 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री के यहां पहुंचकर ज्ञापन देंगे। यह कार्यवाही संयुक्त मोर्चा व मध्य प्रदेश किसान सभा के तत्वावधान में की गई। इस दौरान किसानों की सभा को जसवीर सिंह गुर्जर प्रदेश सचिव कांग्रेस, श्रीकृष्णा यादव, ओमप्रकाश श्रीवास मध्य प्रदेश किसान सभा, रामचित्र महाना किसान कांग्रेस, राजेश राठौर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अर्जुन हर्षाना, धीरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह आम आदमी पार्टी, रामप्रकाश सिंह गुर्जर, उदयवीर सिंह यादव एडवोकेट, जनरल सिंह गुर्जर, अशोक कुमार माकपा, राजेंद्र सिंह माकपा आदि ने संबोधित किया।
