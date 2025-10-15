4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पूर्व चंबल कॉलोनी ेपार्क में किसानों की आमसभा को मध्य प्रदेश के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाए। उन्हें भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा केरल अन्य राज्यों की तरह 4 से 5 गुना मुआवजा दिया जाए और यह मुआवजा बाजार मूल्य से दिया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने यह घोषणा की कि आगामी दिनों में पहले भी किसान मुख्यमंत्री के यहां जाकर ज्ञापन देकर आए हैं। अब फिर 27 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री के यहां पहुंचकर ज्ञापन देंगे। यह कार्यवाही संयुक्त मोर्चा व मध्य प्रदेश किसान सभा के तत्वावधान में की गई। इस दौरान किसानों की सभा को जसवीर सिंह गुर्जर प्रदेश सचिव कांग्रेस, श्रीकृष्णा यादव, ओमप्रकाश श्रीवास मध्य प्रदेश किसान सभा, रामचित्र महाना किसान कांग्रेस, राजेश राठौर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अर्जुन हर्षाना, धीरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह आम आदमी पार्टी, रामप्रकाश सिंह गुर्जर, उदयवीर सिंह यादव एडवोकेट, जनरल सिंह गुर्जर, अशोक कुमार माकपा, राजेंद्र सिंह माकपा आदि ने संबोधित किया।