कैंसर पीडि़त भाई को क्षेत्र की सैकड़ों बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर मदद को आई आगे

मुरैना. विकासखंड अंबाह की ग्राम पंचायत बीलपुर निवासी हर्ष (14) बीते तीन वर्षों से ब्लड कैंसर से पीडि़त है। 29 जुलाई को ही ज्योति सक्सैना ने अपने पति और हर्ष ने अपने पिता को खोया हैं। हर्ष के पिता बंटी सक्सैना भी ब्लड कैंसर से लंबे समय से पीडि़त थे। बीलपुर गांव सहित क्षेत्र की अन्य बहनों ने एक पहल की उनके गांव में कैंसर पीडि़त 14 वर्षीय हर्ष सक्सैना को रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने उसके जीवन की लंबी कामना की। हर्ष अपने मां के इकलौता हैं उसके कोई सगी बहन नहीं हैं। ऐसे में सैकड़ों बहनों ने अपने भाई को उपहार में कुछ राशि भी दी और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा भाई कैंसर की बीमारी से अच्छा हो जाए और स्वस्थ हो जाए।