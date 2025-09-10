बानमोर में बछड़े को बोरी में पैक कर मंदिर परिसर में फेंका, आक्रोश में बाजार बंद

हिंदू संगठनों के लोगों की स्कूल परिसर में शाखा लगती है, मंगलवार की सुबह जब ये लोग शाखा में पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी। उसके बाद बानमोरवासियों, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर बानमोर के बाजार को बंद करा दिया और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रांगण में पड़े गाय के बछड़े के शव के पास एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही टी आई अमित भदौरिया ने चार घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का लोगों को आश्वासन दिया और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई। पुलिस ने दो घंटे के अंदर ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया। लॉ इन ऑर्डर की स्थिति निर्मित होते ही मुरैना से एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डावर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी अमित भदौरिया की तत्परता के चलते दो घंटे ही में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरे मामले को खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि गंगाराम का पुरा निवासी महेंद्र छावई के यहां पालतू गाय के बछड़े की अचानक मौत हो गई। महेंद्र छावई ने अपने 14 वर्षीय बेटे को उक्त बछड़े के शव को बाहर फेंकने को कहा तो उक्त बालक बछड़े के शव को स्कूटी से फेंकने गया तो गलती से स्कूल परिसर में फेंक आया था।