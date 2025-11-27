मुरैना में मूंक बधिर महिला को कराया निर्मुक्त, रोजगार देने वाले ने खड़े किए हाथ



अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश पर मुरैना के महिला स्वाधार गृह में वर्ष 2000 में सुनीता नाम की मूंक बधिर महिला को भेजा गया था। उक्त मूंक बधिर महिला को विभाग की सिफारिश पर मुरैना अपर कलेक्टर ने 10 अक्टूबर 2025 को गृह से निर्मुक्त करने के आदेश दिए थे। गृह की प्रभारी अधिकारी अपूर्वा चौधरी स्वयं उक्त महिला को लेने 19 नवंबर को महिला स्वाधार गृह पहुंची और महिला को अपने साथ लेकर आई लेकिन जिस ग्वालियर के बाल गृह में रोजगार दिलाने के नाम पर निर्मुक्त करवाया गया था, उसके संचालक ने महिला को लेेने से हाथ खड़े कर दिए। अब उक्त महिला को 19 नवंबर से वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है जबकि यहां सिर्फ वहीं महिला रह सकती हैं जो किसी मामले से जुड़ी हो और थाने से आई हों। सवाल यह है कि उक्त महिला को जहां रोजगार दिलाना हैं, उस संस्था का नाम अभी तक क्यों नहीं खोला गया है और डेढ़ महीने पूर्व महिला बाल विकास ने महिला को निर्मुक्त कराने की नोट शीट चलाई, उससे पहले जिस संस्था में रोजगार दिलाना था, उससे अनुमति क्यों नहीं ली गई। खास बात तो यह है कि सामान्य महिलाएं रोजगार के दर दर भटक रही हैं फिर मूंक बधिर महिला को रोजगार दिलान कैसे संभव है। विभाग की इस पूरी कार्रवाई में मासूम बच्चे व महिला के भविष्य को लेकर चिंता के बादल मडऱा रहे हैं। वहीं महिला का दुरुपयोग न हो, इस बात को लेकर भी चर्चाएं व्याप्त हैं।