संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबले, गुना टीम विजयी

प्रतियोगिता में जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया एवं गुना की महिला कबड्डी टीमों ने सहभागिता की। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान कुल 05 नॉक आउट मैच हुए जिसमें पहला सेमीफाईनल मैच गुना एवं भिण्ड के मध्य हुआ जिसमें गुना की टीम विजेता रही। इसी प्रकार दूसरा सेमीफाईनल मैच ग्वालियर एवं मुरैना के मध्य हुआ इसमें ग्वालियर की टीम विजेता रही। इसके पश्चात ग्वालियर एवं गुना के मध्य फाईनल मैच से पहले ग्वालियर टीम की कप्तान शिवानी राणा और गुना टीम की कप्तान प्रीति पादरी के मध्य टॉस हुआ और गुना टीम ने टॉस के साथ इस प्रतियोगिता में विजेता स्थान प्राप्त किया और ग्वालियर की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गयी और इस प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाली समस्त प्रतिभागी खिलाडिय़ों को मेडल प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।