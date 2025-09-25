संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबले, गुना टीम विजयी

मुरैना. पुलिस लाईन मुरैना के कम्युनिटी हॉल में संभाग स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय मुरैना की मेजबानी में हुआ। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन सत्र में कमलेश कुशवाह जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मुरैना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और डॉ. केशव सिंह गुर्जर पूर्व निदेशक शारीरिक शिक्षा और पूर्व डीसीडीसी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा रेखा अर्गल अध्यक्ष जनभागीदारी समिति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इससे पूर्व २२ सितंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उसमें जिले के किसी भी कॉलेज से कोई टीम शामिल नहीं हो सकी।
प्रतियोगिता के समापन सत्र और पुरुस्कार वितरण सत्र में कमलेश कुमार भार्गव सीईओ जिला पंचायत मुरैना बतौर मुख्य अतिथि और अश्वनी कुमार रावत अपर कलेक्टर, जिला मुरैना बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों ही सत्रों की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ.जी.एस उच्चारिया ने की जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉ. विनायक सिंह तोमर विभागाध्यक्ष प्राणीशास्त्र ने किया। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव शासकीय कन्या महाविद्यालय मुरैना के क्रीडाधिकारी डॉ. हरेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त कर प्रतियोगिता का औपचारिक समापन किया गया। प्रतियोगिता में संभाग के सभी शासकीय महाविद्यालयों के क्रीड़ाधिकारियों की सहभागिता रही।
प्रतियोगिता में जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया एवं गुना की महिला कबड्डी टीमों ने सहभागिता की। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान कुल 05 नॉक आउट मैच हुए जिसमें पहला सेमीफाईनल मैच गुना एवं भिण्ड के मध्य हुआ जिसमें गुना की टीम विजेता रही। इसी प्रकार दूसरा सेमीफाईनल मैच ग्वालियर एवं मुरैना के मध्य हुआ इसमें ग्वालियर की टीम विजेता रही। इसके पश्चात ग्वालियर एवं गुना के मध्य फाईनल मैच से पहले ग्वालियर टीम की कप्तान शिवानी राणा और गुना टीम की कप्तान प्रीति पादरी के मध्य टॉस हुआ और गुना टीम ने टॉस के साथ इस प्रतियोगिता में विजेता स्थान प्राप्त किया और ग्वालियर की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गयी और इस प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाली समस्त प्रतिभागी खिलाडिय़ों को मेडल प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।