सरकारी केन्द्रों पर किसानों की लंबी लाइन, प्राईवेट दुकानों पर ब्लैक में मिल रहा खाद

अंबाह में कुप्रबंधन के चलते यूरिया खाद के लिए किसानों परेशान हैं। हर दिन खाद वितरण केंद्रों पर सैकड़ों किसान सुबह से शाम तक छह घंटे तक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल यह है कि अब तो महिला और बच्चियां भी लाइन में घंटों खड़े रहकर खाद के लिए परेशान है। एक तरफ खाद की कमी और दूसरी तरफ वितरण केंद्र में जलभराव की समस्या भी किसानों को परेशान कर रही है। यहां लगभग 3 फीट तक पानी भरा होने से किसानों को खाद की बोरियां सिर पर रखकर ले जाने में काफी कठिनाई हो रही है। सरकारी खाद गोदाम तक पहुंचना आम जनता के लिए बड़ी समस्या बन गया है। खाद गोदाम में जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहां तक जाना जोखिम भरा हो चुका है। पानी में जहरीले कीड़ों का खतरा लगातार बना हुआ है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। खासकर महिलाएं और बच्चे घंटों तक पानी में खड़े रहकर खाद के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं।