4 साल से भाजपा नेता चला रहा था मौत का ट्रैक्टर, गिरफ्तार

मामले में दिमनी थाना प्रभारी जितेन्द्र दौहरे का कहना है कि आरोपी सोनू चौहान राजस्थान के झालावाड़ जिले में रहने वाले भंवरलाल के यहां से ट्रैक्टर खरीद कर लाया था। ट्रैक्टर खरीदने के 4 साल बाद भी उसने ट्रैक्टर अपने नाम नहीं करवाया था। ट्रैक्टर पर नंबर नहीं थे। तब ट्रैक्टर के चेसिस और इंजन नंबर के जरिए ट्रैक्टर के मुख्य मालिक भंवरलाल का नाम सामने आया था। उससे पूछताछ में ट्रैक्टर के खरीदार भाजपा नेता सोनू चौहान का नाम पता चला।