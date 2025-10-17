Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

एमपी में ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’ करते रंगे हाथों धराया डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को भ्रूण लिंग परीक्षण करते रंगे हाथों पकड़ा है।

less than 1 minute read

मुरैना

image

Himanshu Singh

Oct 17, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रूण लिंग परीक्षण करते वक्त टीम ने आरोपी फर्जी डॉक्टर संजू शर्मा रंगे हाथों पकड़ा है। ग्वालियर और मुरैना स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी साथ रहे।

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की ग्वालियर और मुरैना टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। जिसमें टीम के द्वारा गर्भवती महिला को सात हजार रुपए देकर भेजा गया था। जैसे ही टीम जांच करने पहुंची आरोपी संजीव शर्मा अपनी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ पहले से ही मौजूद था। जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड शुरु किया। वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा।

इधर, आरोपी ने कहा कि मुझे पूर्व में गिरफ्तार नेटवर्क के मास्टरमाइंड पंकज तिवारी के भांजे ने फंसाया है। जांच टीम को मौके से अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन, जेल सहित भ्रूण लिंग परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला सामान आदि बरामद किया गया।

17 Oct 2025 08:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में 'भ्रूण लिंग परीक्षण' करते रंगे हाथों धराया डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

