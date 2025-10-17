एमपी में ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’ करते रंगे हाथों धराया डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रूण लिंग परीक्षण करते वक्त टीम ने आरोपी फर्जी डॉक्टर संजू शर्मा रंगे हाथों पकड़ा है। ग्वालियर और मुरैना स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी साथ रहे।



दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की ग्वालियर और मुरैना टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। जिसमें टीम के द्वारा गर्भवती महिला को सात हजार रुपए देकर भेजा गया था। जैसे ही टीम जांच करने पहुंची आरोपी संजीव शर्मा अपनी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ पहले से ही मौजूद था। जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड शुरु किया। वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा।



इधर, आरोपी ने कहा कि मुझे पूर्व में गिरफ्तार नेटवर्क के मास्टरमाइंड पंकज तिवारी के भांजे ने फंसाया है। जांच टीम को मौके से अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन, जेल सहित भ्रूण लिंग परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला सामान आदि बरामद किया गया।

