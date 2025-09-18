एमपी में सियासी हलचल फिर तेज! ‘सिंधिया को मुख्यमंत्री’ बनाने के लिए लगे पोस्टर

वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना-शिवपुरी से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उनका गृह क्षेत्र ग्वालियर-चंबल इलाका है। वह काफी समय बाद मुरैना दौर पर लौटे थे। इसके बाद ही बुधवार को अचानक एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस पोस्टर के माध्यम से सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ।



दरअसल, इस पोस्टर में निवेदक का नाम भगवान दास त्यागी हैय़ जो कि खुद को संत समाज समिति मुरैना से जुड़े हैं। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। इस पोस्टर को लेकर क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि, इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कोई जवाब नहीं दिया है।



बीते दिनों, अनूपपुर के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे। उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि 'एमपी का अगला सीएम उमंग सिंघार हो।'

