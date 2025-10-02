जुआ खेलते पुलिस से पकड़े जाने के डर से नदी में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ा मामला सामने आया है। जहां नूराबाद थाना क्षेत्र के चौखुटी गांव में पुलिस ने बुधवार को दबिश दी थी। पुलिस को देखते ही एक युवक नदी में कूद गया। जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। देररात तक युवक की तलाश जारी रही।
बुधवार की रात कड़ी मशक्कत के बाद भी शव नहीं मिला। जिससे नाराज ग्रामीणों में नूराबाद थाने को घेर लिया। इसके बाद गुरुवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम ने शव का ढूंढ निकाला। इधर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के कारण युवक भारत गुर्जर की मौत हुई थी।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि गांव में जुए खेला जा रहा है। उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार की शाम गांव में दबिश दे दी। पुलिस के पहुंचते ही जुआ खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई। तभी बचने के लिए भारत ने आसन नदी में छलांग लगा दी। वह कुछ देर तक बाहर नहीं निकला तो गांव में हडकंप मच गया।
