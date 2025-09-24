सांसद खेल महोत्सव: ग्रामीण खेल मैदान जर्जर, कहां होंगी प्रतियोगिताएं



खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने जिला पंचायत के माध्यम से जिले की 6 विधानसभा में 80-80 रुपया खर्च करके खेल मैदान बनवाए थे। लेकिन ये खेल मैदान जर्जर हालत में पड़े हैं। जिले में 21 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। पिछले कई दिन से सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिध बैठक ले रहे हैं लेकिन इन तैयारियों के साथ अगर ग्रामीण खेल मैदान की सफाई करा दी जाती तो यहां प्रतियोगिताएं कराने में सहूलियत होती। वहीं जिला मुख्यालय पर तीन साल पहले शासन से आई 11.39 करोड़ रुपए की राशि से स्टेडियम की मरम्मत का कार्य शुरू किया था। उसमें अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। खेल विभाग के जिम्मेदारों का कहना हैं कि दिसंबर माह तक स्टेडियम की मरम्मत का कार्य पूरा होने की संभावना हैं।