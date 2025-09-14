नगर निगम ने शुरू की शहर की टॉयलेट्स की सफाई



नगर निगम ने छह महीने पूर्व भी फायर बिग्रेड से सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन कुछ दिन बाद सफाई अभियान बंद हो गया था। तब से टॉयलेट व शौचालयों में गंदगी पसर रही थी। जीवाजी गंज पार्क में बने शौचालय व टॉयलेट, रामजानकी मंदिर टाउन हॉल के बाहर, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य टॉयलेट में गंदगी पसर रही थी। पत्रिका ने इस समस्या को उठाया तो नगर निगम ने गंभीरता दिखाते हुए शनिवार से ही फायर बिग्रेड व स्टाफ ने सफाई शुरू कर दी है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आर के शर्मा ने बताया कि शनिवार को स्टाफ वीआईपी कार्यक्रम में रहा। सोमवार से सफाई अभियान को और गति प्रदान की जाएगी।