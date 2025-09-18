Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

क्वारी नदी में नहाने गए बच्चे का अभी तक नहीं लगा सुराग

एसडीआरएफ ने किया दूसरे दिन भी रेस्क्यू, चार दोस्त गए थे नहाने, स्थानीय गोताखोर भी लगे तलाश में, मौके पर एकत्रित हुई ग्रामीणों की भीड़

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 18, 2025

मुरैना. क्वारी नदी में नहाने गए चार बच्चों में से एक गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाया। बुधवार को अंधेरा होने पर सर्चिंग बंद कर दी, गुरुवार की सुबह फिर सर्चिंग शुरू की गई है। दूसरे दिन भी एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोर क्वारी नदी में सर्चिंग कर रहे हैं।


जानकारी के अनुसार नैतिक (13) पुत्र चंदन वाल्मीकि निवासी राठौर कॉलोनी मुरैना, उसका रिश्तेदार कार्तिक (10) पूरन वाल्मीकि निवासी गंज रामपुर, राजन (14) पुत्र रज्जू तोमर, आशू (10) पुत्र बबलू डंडोतिया निवासी शुक्ला कॉलोनी मुरैना स्कूटी से बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे रेलवे लाइन की बगल से होकर क्वारी नदी पर पहुंचे। वहां नैतिक वाल्मीकि नदी में नहाने उतर गया। पानी गहरा होने पर वह डूबने लगा, तभी दोस्तों ने उसको पकडऩे का प्रयास किया लेकिन वह हाथ से निकल गया और गहरे पानी में डूब गया। जब ये बच्चे इधर से गए, उस समय रास्ता सूखा था लेकिन बाद में पानी बरस गया। जब नैतिक पानी में डूब गया तो अन्य तीनों लडक़े स्कूटी से वहां से अपने अपने घर के लिए लौट पड़े। रास्ते में स्कूटी फंस गई, तभी कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी, उन्होंने डाटा कि यहां क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि एक साथी नदी में डूब गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना की। थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। देर शाम तक क्वारी नदी में सर्चिंग चली लेकिन नदी के गहरे पानी में डूबे बालक का कोई सुराग नहीं मिला।

पिता ने मना किया था कि घर से कहीं जाना नहीं

चंदन वाल्मीकि ने दोपहर एक बजे अपने बेटे नैतिक से कहा था कि घर पर ही रहना, कहीं जाना नहीं। लेकिन चंदन किसी काम से घर से बाहर निकला, उसके बाद नैतिक भी अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गया और दोस्तों के साथ क्वारी नदी पर पहुंचे।

चार दोस्त क्वारी नदी में नहाने गए थे। एक गहरे पानी में डूब गया। उसकी सर्चिंग की गई लेकिन बुधवार की शाम को अंधेरा होने पर सर्चिंग बंद कर दी थी। गुरुवार की सुबह फिर से तलाशी शुरू कर दी है।

दर्शन शुक्ला, थाना प्रभारी, सिविल लाइन

Updated on:

18 Sept 2025 03:46 pm

Published on:

18 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / क्वारी नदी में नहाने गए बच्चे का अभी तक नहीं लगा सुराग

