क्वारी नदी में नहाने गए बच्चे का अभी तक नहीं लगा सुराग



जानकारी के अनुसार नैतिक (13) पुत्र चंदन वाल्मीकि निवासी राठौर कॉलोनी मुरैना, उसका रिश्तेदार कार्तिक (10) पूरन वाल्मीकि निवासी गंज रामपुर, राजन (14) पुत्र रज्जू तोमर, आशू (10) पुत्र बबलू डंडोतिया निवासी शुक्ला कॉलोनी मुरैना स्कूटी से बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे रेलवे लाइन की बगल से होकर क्वारी नदी पर पहुंचे। वहां नैतिक वाल्मीकि नदी में नहाने उतर गया। पानी गहरा होने पर वह डूबने लगा, तभी दोस्तों ने उसको पकडऩे का प्रयास किया लेकिन वह हाथ से निकल गया और गहरे पानी में डूब गया। जब ये बच्चे इधर से गए, उस समय रास्ता सूखा था लेकिन बाद में पानी बरस गया। जब नैतिक पानी में डूब गया तो अन्य तीनों लडक़े स्कूटी से वहां से अपने अपने घर के लिए लौट पड़े। रास्ते में स्कूटी फंस गई, तभी कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी, उन्होंने डाटा कि यहां क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि एक साथी नदी में डूब गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना की। थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। देर शाम तक क्वारी नदी में सर्चिंग चली लेकिन नदी के गहरे पानी में डूबे बालक का कोई सुराग नहीं मिला।