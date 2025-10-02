अब बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई



सामान्यतौर पर अभी तक पुलिस चेकिंग में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले आम नागरिक के खिलाफ थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही थी लेकिन पुलिस अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट आसानी से निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्देश ये भी हैं कि प्रत्येक माह उल्लंघन की स्थिति में की गई कार्रवाई की समीक्षा इकाई प्रमुख अपने स्तर पर करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई इसलिए प्रस्तावित की है कि पिछले समय में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं।