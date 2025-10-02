Patrika LogoSwitch to English

अब बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए सख्त निर्देश: पहले समझाइश फिर चालानी कार्रवाई और अमल नहीं होने पर अंत में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

2 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 02, 2025

मुरैना. अब बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की खैर नहीं हैं। पुलिस मुख्यालय से आए सख्त आदेश के चलते जिला स्तर पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय से आए आदेश को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश के पालन में जिले के समस्त एसडीओपी, थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।


सामान्यतौर पर अभी तक पुलिस चेकिंग में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले आम नागरिक के खिलाफ थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही थी लेकिन पुलिस अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट आसानी से निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्देश ये भी हैं कि प्रत्येक माह उल्लंघन की स्थिति में की गई कार्रवाई की समीक्षा इकाई प्रमुख अपने स्तर पर करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई इसलिए प्रस्तावित की है कि पिछले समय में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं।

पांच साल में दस पुलिस कर्मचारी गंवा चुके हैं जान

वर्ष 2020 से अभी तक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले करीब 10 पुलिस कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। और करीब दो दर्जन से अधिक चोटिल हो चुके हैं।


रील वायरल हुई तो होगी कार्रवाई

कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अभी तक दो पहिया वाहन चलाने की अक्सर रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं लेकिन अब रील वायरल हुई तो कार्रवाई होगी।

चेकिंग पॉइंट पर सुनती पड़ती है खरी-खोटी

अक्सर चेकिंग पॉइंट पर पुलिस अधिकारियों को उस समय जनता से खरी खोटी सुनती पड़ती है तब कोई पुलिस कर्मचारी वहां से बिना हेलमेट दो पहिया वाहन से निकलता है और कार्रवाई नहीं होती।

ये दिए हैं निर्देश

समस्त पुलिस थाना, पुलिस लाइन एवं अन्य पुलिस ईकाईयों में गणना के दौरान व रोलकॉल में सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को हेमलेट पहनने के लिए जागरुक व पाबंद किया जाए।
वाहन चेकिंग के दौरान, यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के धारा 194- डी के तहत चालानी कार्रवाई तथा लाईसेंस अमान्य की कार्रवाई की जाए।
इसके बाद भी अगर किसी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

निर्देश आए हैं, कार्रवाई करेंगे

पुलिस मुख्यालय से निर्देश आए हैं। हमने जिले के एसडीओपी, थाना प्रभारियों को अवगत करा दिया है कि पहले थाना स्तर पर रोल कॉल व गणना के दौरान हेलमेट पहनने के लिए पाबंद किया जाए। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है और बिना हेलमेट के मिलता है तो उसके खिलाफ वहीं कार्रवाई की जाएगी जो आम नागरिक के खिलाफ की जाती है।

सुरेन्द्रपाल सिंह डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरैना

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / अब बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

