उसैद घाट पर कीचड़ से होकर गिरते-फिसलते स्टीमर तक पहुंचे यात्री

नदी के दोनों किनारों पर कीचड़ और दलदली रास्ते लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। यात्रियों को कीचड़ भरे और फिसलन वाले रास्तों से गुजरकर स्टीमर तक पहुंचना पड़ रहा है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घाट की साफ-सफाई कराई जाए और यात्रियों की सुविधा के लिए मजबूत व सुरक्षित रास्तों का निर्माण कराया जाए। बिना सुविधाओं के संचालन शुरू करना महज औपचारिकता ही साबित हो रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह यात्रा जोखिमभरी बन गई है। यात्रियों को राहत तभी मिलेगी जब घाट की दुर्दशा पर ध्यान दिया जाएगा। पिनाहट उसैथ घाट पर स्टीमर संचालन पीडब्ल्यूडी विभाग की देखरेख में निजी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। यहां यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पिनाहट उसैथ घाट से प्रतिदिन लगभग 5 हजार लोग आवागमन करते हैं। बारिश के मौसम में यहां स्टीमर के जरिए लोग नदी पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस घाट का उपयोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग करते हैं। स्टीमर सेवा शुरू होने से तीनों राज्यों के नागरिकों को लाभ मिलेगा।