Morena: लोग चिल्लाए- ट्रेन में आग! 250 यात्री उतरे, दूसरे ट्रेक पर कुचलती चली गई पातालकोट एक्सप्रेस

Morena Train Accident: अदृश्य हथियार है, बीमारी है अफवाह… लोगों में दहशत फैलती है। सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो जाती है… और जान तक चली जाती है। मुरैना में रविवार को यही हुआ झांसी मंडल के हेतमपुर-धौलपुर रेलखंड पर। ग्वालियर से रवाना हुई खजुराहो- उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में करीब 4.15 बजे आग लगने की अफवाह फैली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंजन के पीछे जनरल कोच में दो यात्री चिल्लाने लगे कि ट्रेन में आग लग गई है। घबराए यात्रियों ने अलार्म चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवा दी। जान बचाने के लिए जल्दबाजी में डिब्बों से उतरने लगे। बगल के ट्रैक पर आई पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। घटनास्थल पर कर्व था, इसलिए दूसरी ट्रेन नहीं दिखी।