पोरसा पुलिस की बड़ी सफलता: इनामी आरोपी सहित तीन हथियार तस्कर दबोचे



पोरसा थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर सोमवार को थाना पोरसा में हत्या, थाना अम्बाह में हत्या के प्रयास, थाना हजीरा ग्वालियर में फायरिंग, थाना स्टेशन रोड मुरैना में डकैती की तैयारी के प्रकरण में करीबन 08 माह से फरार चल रहे कुल 5 हजार के ईनामी आरोपी संदीप उर्फ रामलला पुत्र तिलक सिंह तोमर निवासी जल का नगरा को ग्राम नंदकेपुरा के हार से उसके साथी आरोपी सौरभ उर्फ बैटरी पुत्र भूरे सिंह तोमर निवासी ककरारी सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 12 बोर 01 इकनाली बंदूक, 32 बोर की 02 पिस्टल, 315 बोर के 03 देशी कट्टे, 32 बोर के 05 जिंदा कारतूस एवं 01 बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई एवं थाना वापसी पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।