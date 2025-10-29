पोरसा पुलिस की बड़ी सफलता: इनामी आरोपी सहित तीन हथियार तस्कर दबोचे

मुरैना. थाना पोरसा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एवं विभिन्न प्रकरणों में वांछित 5 हजार के ईनामी आरोपी एवं उसके 02 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीबन 1.71 लाख कीमती 7 अवैध हथियार, 5 जिंदा राउण्ड व एक बाइक बिना नंबर की जब्त की है।
पोरसा थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर सोमवार को थाना पोरसा में हत्या, थाना अम्बाह में हत्या के प्रयास, थाना हजीरा ग्वालियर में फायरिंग, थाना स्टेशन रोड मुरैना में डकैती की तैयारी के प्रकरण में करीबन 08 माह से फरार चल रहे कुल 5 हजार के ईनामी आरोपी संदीप उर्फ रामलला पुत्र तिलक सिंह तोमर निवासी जल का नगरा को ग्राम नंदकेपुरा के हार से उसके साथी आरोपी सौरभ उर्फ बैटरी पुत्र भूरे सिंह तोमर निवासी ककरारी सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 12 बोर 01 इकनाली बंदूक, 32 बोर की 02 पिस्टल, 315 बोर के 03 देशी कट्टे, 32 बोर के 05 जिंदा कारतूस एवं 01 बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई एवं थाना वापसी पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
वारदात करने हथियार खरीदार भी पकड़ा
गिरफ्तार आरोपी संदीप उर्फ रामलला तोमर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा थाना नगरा के ग्राम धौर्रा निवासी रामू पुत्र केशव सिंह तोमर को अवैध हथियार दिया गया था, जिससे उसके द्वारा पूर्व में थाना पोरसा क्षेत्र में घटना कारित की थी, उक्त जानकारी के आधार पर आरोपी रामू पुत्र केशव सिंह तोमर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर की एक अवैध अधिया जब्त की गई। आरोपी हथियार कहां से लाए और कहां सप्लाई करने वाले थे, पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस द्वारा हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी संदीप तोमर शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ पूर्व से 12 अपराध दर्ज हैं, जिनमें डकैती का प्रयास, हत्या का प्रयास, चोरी, आम्र्स एक्ट, रेलवे एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। रामू तोमर के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, आबकारी एक्ट सहित अन्य मामले शामिल हैं।
