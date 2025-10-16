रहवासी इलाके को बनाया डंपिंग सेंटर, सफाई कर्मचारी जला रहे कचरा

मुरैना. केंद्र सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के लिए राज्यों को करोङ़ों रुपए की सहायता उपलब्ध कराती है। वहीं उसके विपरीत अंबाह नगरपालिका देश के महत्वाकांक्षी अभियानों का मजाक बनाती नजर आ रही है। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले नगरपालिका के कर्मचारी ही अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कस्बे के रेतपुरा पुराना थाना के सडक़ किनारे को नपा कर्मचारियों ने डंपिग यार्ड बना लिया है। यहां रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा और गंदगी फेंकी जा रही है। नियमित उठाव नहीं होने से यह समस्या गंभीर हो गई है। इसके साथ ही कचरे को उठाने की जगह नपाकर्मी वही जला रहे हैं। जिसका संक्रमित धुआं लोगों के घरों में जा रहा हैं। वहीं मॉर्निंग वाक करने वालों के लिए परेशानी बना हुआ है।