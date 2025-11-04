Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

वन विभाग की जमीन आड़े आने पर लटका मुरैना- श्योपुर के 42 गांवों की सडक़ का निर्माण कार्य

700 करोड़ से बननी हैं सबलगढ़ से श्यामपुर तक 55 किमी लंबी सडक़, सबलगढ़ के 24 और विजयपुर के 18 गांव के लोग होंगे लाभान्वित, सात मीटर डामरीकरण और दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े सोल्डर का होगा निर्माण

3 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 04, 2025

मुरैना. राष्ट्रीय राजमार्ग मप्र द्वारा सबलगढ़ से श्यामपुर तक 55 किमी लंबाई की जर्जर सडक़ 700 करोड़ की राशि से चौड़ीकरण होना है। इसके लिए एक साल पूर्व राशि मंजूर हो चुकी है लेकिन श्यामपुर के पास कुछ हिस्से में वन विभाग व कूनो सेंचुरी का क्षेत्र आने से फिलहाल सडक़ निर्माण कार्य लटक गया है। इस सडक़ के निर्माण होने से 42 गांव के लोग लाभान्वित होंगे।


वर्तमान में सबलगढ़ से श्यामपुर तक की सडक़ की चौड़ाई काफी कम है और जगह जगह जर्जर भी हो चुकी है इसलिए आए जाम लगना व एक्सीडेंट होने की शिकायत मिल रही हैं। इस मार्ग पर सडक़ निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी इस मार्ग को चौड़ा करने और नए सिरे से निर्माण करने के लिए शासन ने एक साल पूर्व राशि मंजूर कर दी है लेकिन वन व कूनो सेंचुरी की जमीन आड़े आने से सडक़ निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब विभागीय स्तर पर वन मंत्रालय को पत्राचार किया गया है, वहां से अनुमति मिलने पर ही कार्य शुरू हो सकेगा। इस मार्ग पर सात मीटर चौड़ाई में डामरीकरण होगा और दोनों तरफ डेढ़- डेढ़ मीटर के सोल्डर निर्माण किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय तौर पर पूरी की जा चुकी हैं।

सबलगढ़ 24 और विजयपुर के 18 गांव होंगे लाभान्वित

सबलगढ़ से श्यामपुर तक सडक़ निर्माण होने से मुरैना व श्योपुर के 42 गांव लाभान्वित होंगे। इसमें 24 गांव मुरैना जिले के सबलगढ़ और 18 गांव श्योपुर जिले के विजयपुर के शामिल बताए गए हैं। सडक़ निर्माण होने पर ये गांव सीधे सबलगढ़ व विजयपुर से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तक सडक़ खराब व सिंगल रूट होने के कारण ग्रामीण आने- जाने में कतराते थे, लेकिन सडक़ का निर्माण होने पर परिवहन करने में आसानी होगी।

समय की होगी बचत, यात्रियों को होगी आसानी

श्यामपुर के लोगों के लिए श्योपुर करीब 100 किमी और सबलगढ़ 55 किमी दूर पड़ता इसलिए बाजार से खरीदारी करने के लिए ज्यादातर लोग सबलगढ ही आते हैं। अभी तक सबलगढ़ से श्यामपुर तक का मार्ग काफी जर्जर व सकरा हैं हालांकि कहीं कहीं पेचवर्क कर दिया है लेकिन फिर भी सडक़ की स्थिति ठीक नहीं हैं और इस दूरी को तय करने में करीब तीन- चार घंटे का समय लगता है लेकिन सडक़ मार्ग चौड़ा हो जाएगा तो डेढ़ घंटे में आसानी से रास्ता तय किया जा सकेगा।

इस मार्ग पर पड़ते हैं मुरैना व श्योपुर के तीन- तीन प्रमुख स्टेशन

सबलगढ़ से श्यामपुर तक के मार्ग में मुरैना जिले के रामपहाड़ी, टेंटरा, कैमाराकला से जुड़े 24 और श्योपुर के वीरपुर, ओछा पुरा एवं श्यामपुर से 18 गांव के लोगों को अपनी रिश्तेदारी व अन्य कार्यों से आने जाने में सुगमता रहेगी। अभी तक इस मार्ग की हालत बहुत ही चिंताजनक है, जिस पर आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त या फिर खराब हो रहे हैं जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

फैक्ट फाइल

700 करोड़ से होगा सबलगढ़- श्यामपुर सडक़ मार्ग का निर्माण।
55 किमी दूरी है सबलगढ़ से श्यामपुर तक।
42 गांव के लोग होंगे मुरैना व श्योपुर जिले के लाभान्वित।
07 मीटर में होगा डामरीकरण और डेढ़-डेढ़ मीटर दोनों तरफ होगा सोल्डर का निर्माण।
02 साल में पूरा होना था सडक़ निर्माण का कार्य।

नेशनल हाइवे के इंजीनियर विजय अवस्थी से सीधी बात

पत्रिका: सबलगढ़ से श्यामपुर तक मार्ग निर्माण में कितनी राशि खर्च होगी और इसकी लंबाई क्या रहेगी।
इंजीनियर: इस मार्ग की लंबाई 55 किमी है और इसके निर्माण के लिए प्रथम दृष्टया 700 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
पत्रिका: सडक़ निर्माण की चौड़ाई क्या रहेगी और कब तक निर्माण करना हैं।
इंजीनियर: सडक़ पर सात मीटर डामरीकरण होगा और डेढ़- डेढ़ मीटर के दोनों तरफ सोल्डर निर्माण होंगे। इसका निर्माण दो साल में पूरा करना था।
पत्रिका: सडक़ स्वीकृत हुए एक साल निकल गई लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है।
इंजीनियर: श्यामपुर के नजदीक सडक़ का कुछ हिस्सा कूनो सेंचुरी में आ रहा है, वन मंत्रालय से अनुमति मिलने पर कार्य शुरू हो सकेगा।
पत्रिका: इस सडक़ से कितने गांव लाभान्वित होंगे।
इंजीनियर: सबलगढ़ से श्यामपुर तक सडक़ निर्माण होने से कुल 42 गांव हैं, जिसमें 24 सबलगढ़ मुरैना एवं 18 विजयपुर के गांव लाभान्वित होंगे।

Updated on:

04 Nov 2025 11:18 am

Published on:

04 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / वन विभाग की जमीन आड़े आने पर लटका मुरैना- श्योपुर के 42 गांवों की सडक़ का निर्माण कार्य

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

