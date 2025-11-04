वन विभाग की जमीन आड़े आने पर लटका मुरैना- श्योपुर के 42 गांवों की सडक़ का निर्माण कार्य

पत्रिका: सबलगढ़ से श्यामपुर तक मार्ग निर्माण में कितनी राशि खर्च होगी और इसकी लंबाई क्या रहेगी।

इंजीनियर: इस मार्ग की लंबाई 55 किमी है और इसके निर्माण के लिए प्रथम दृष्टया 700 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

पत्रिका: सडक़ निर्माण की चौड़ाई क्या रहेगी और कब तक निर्माण करना हैं।

इंजीनियर: सडक़ पर सात मीटर डामरीकरण होगा और डेढ़- डेढ़ मीटर के दोनों तरफ सोल्डर निर्माण होंगे। इसका निर्माण दो साल में पूरा करना था।

पत्रिका: सडक़ स्वीकृत हुए एक साल निकल गई लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है।

इंजीनियर: श्यामपुर के नजदीक सडक़ का कुछ हिस्सा कूनो सेंचुरी में आ रहा है, वन मंत्रालय से अनुमति मिलने पर कार्य शुरू हो सकेगा।

पत्रिका: इस सडक़ से कितने गांव लाभान्वित होंगे।

इंजीनियर: सबलगढ़ से श्यामपुर तक सडक़ निर्माण होने से कुल 42 गांव हैं, जिसमें 24 सबलगढ़ मुरैना एवं 18 विजयपुर के गांव लाभान्वित होंगे।